Punta: "No se puede negociar con un gremio que no puede tomar decisiones"

En diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- el ministro de Educación, José Luis Punta precisó estado del organismo, valoró que las adscripciones a otras dependencias provinciales o municipales se redujeron a la mitad en lo que significa un importante ahorro, anticipó que el 10 de mayo se va a presentar un plan de alfabetización, explicó los alcances de la ‘profesionalidad docente’ y reveló las situaciones complejas en las negociaciones con los gremios.

“En la última Paritaria, hubo un gremio que no quiso firmar la carga. No creo que estén en desacuerdo porque –en algunos aspectos- era mejor de lo que de lo que se había reclamado. Por ejemplo, si incorporaba el FONID al sueldo que lo reclamaban y que lo van a cobrar los jubilados”, recordó. Y consideró que “En el ámbito y en el contexto en el que se venían dando las negociaciones paritarias de este mes, fue importante”.

El nuevo DNU no exigirá PCR a quienes ingresen a Chubut en micro o avión

“Creo que se insistió –caprichosamente- en que había que dar unos días para consultas. La democracia representativa no admite esas dilaciones y así también lo creían los ministros de Gobierno y Economía porque el problema es la carga posterior de los aumentos salariales”, describió.

“Es problemático sentarse con alguien de un gremio que no puede decidir. Cuando nos sentamos los tres ministros y el Secretario de Trabajo, se supone que ya lo hablamos previamente porque nosotros somos ‘secretarios’ del Gobernador. Antes acordamos nuestra posición porque no podemos levantarnos –en medio de la negociación- a realizar consultas permanentes”, expresó –finalmente- el ministro de Educación del Gobierno provincial, José Luis Punta.

Nacho Torres: “Vamos a hacer un censo de las últimas designaciones políticas que ganan una fortuna y no van a trabajar”

“Se está avanzando en un nuevo sistema que –en la anterior gestión- se había empezado a cargar toda la información. Pero cargar 23.000 agentes es un trabajo enorme porque están en actividad y se mueven permanentemente”, indicó.

“En acuerdo con los ministerios de Gobierno y Economía, hicimos cambios importantes con las cargas que suelen suceder ante los ‘noveles’ que están en los distintos cargos”, admitió.

Adscripciones y Comisiones de Servicio

"Estamos esperando los datos del censo a los empleados públicos. Siempre se puede aprovechar mejor el recurso humano. El ministerio de Educación es inmenso y es el mayor formador de la burocracia de la provincia porque tenemos todas las áreas, tenemos áreas (Legales, Catastro, Transporte). Toda esa gente se forma en el Ministerio de Educación y muchas veces se va definitivamente o con adscripciones o comisiones de servicio”, lamentó.

Arcioni: “Si gana Milei ¿Quién va a financiar los $ 30 mil millones que saldrá la obra de la ruta 3 en Comodoro?”

“Actualmente, las adscripciones se redujeron a la mitad. Yo confío mucho en los controles del personal que realizan los intendentes y los compañeros de gabinete”, aseguró. Y reveló que “El ministerio de Educación está gastando la mitad lo que antes de gastaba en las adscripciones. Hubo casos que –directamente- no lo autoricé”.

Profesionalidad Docente

El ministro destacó también cómo se viene aplicando el ítem de Profesionalidad Docente, que representa un 15% sobre el salario básico y que “es el lugar económico en el que se apoya la capacitación en el que plan de alfabetización está brindada, el compromiso escolar con los proyectos de mejora. Es decir, esta ley de profesionalidad viene a fortalecer todas las otras cosas que habíamos decidido de política educativa”.

Antonena confirmó que Chubut está gestionando ante Nación $ 5.000 millones de asistencia por el Fondo Fiduciario

Por otra parte, reconoció que “hubo algunos abusos” en años anteriores en cuanto a faltas o uso indebido de beneficios para el sector docente, pero ocurre que “el sistema no tenía los anticuerpos para evitar eso e identificar claramente cuál era el abuso y cuál no”. “Entonces, lo mejor es tener que el sistema trate de evitar lo más posible eso”, subrayó.

El 10 de mayo, se va a presentar un ‘Plan de alfabetización’

“El viernes 10 de mayo, vamos a presentar el plan de alfabetización porque hubo datos son alarmantes en cuanto a los alumnos y sus dificultades para comprender un texto o resolver problemas básicos de matemáticas que exigen un plan de alfabetización en Chubut”, adelantó el funcionario provincial.

Ignacio Torres: "Es un día muy triste para Chubut y una tomada de pelo a la ciudadanía"

“Desde diciembre en que nos hicimos cargo, recuperamos mucho ese dinero del Gobierno Nacional que nos ha llegado y lo han tenido los docentes. Se debían varios meses de la Jornada Extendida’ y se terminó de pagar”, destacó. A continuación, Punta señaló “hubo varios meses en que el Fondo Compensador no fue bien rendido y no llegó ese aporte. Ahora estamos por encima y la provincia de Chubut no recibe compensación”.