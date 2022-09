La discusión política chubutense se instaló en el centro de la escena nacional a partir de una fuerte polémica desatada entre los principales referentes de Juntos por el Cambio sobre la eliminación de las PASO a nivel provincial. Todo se desató a partir de la columna del último domingo de ADNSUR, en la que se anticipó que en la Legislatura ya estaban los votos para esta reforma, con el apoyo de los legisladores radicales, lo que generó el repudio de figuras como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, así como de radicales de la talla de Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Mario Negri, que opinaron al respecto.

Ante esta situación, este miércoles por la noche, en una entrevista exclusiva con el programa “Sin Hilo” que se emite a través de Canal 12 y es retransmitida por ADNSUR, el presidente de la UCR chubutense e intendente de Rawson, Damián Biss, expresó su opinión a favor de ambas reformas - primarias y reelección de intendentes- pero dijo que la decisión de su partido deberá ser orgánica, por lo que anticipó que se convocará a una Convención Provincial para fijar una postura.

Además, adelantó que este sábado se estará reuniendo la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio en Rada Tilly, en lo que será un encuentro para alquilar balcones por una previa caliente. Allí, estarán los presidentes de ambos partidos (Torres y Biss), los legisladores nacionales (Terenzi, Romero y Taccetta), diputados provinciales (Pagliaroni y Aguilera), y los intendentes junto a los jefes comunales (Ongarato, Juncos, James, Agüero, Gómez, Bowman, Gandón).

Según anticipó el presidente de la UCR, allí se va a explicar la postura respecto a cada una de estas cuestiones, pero especialmente, se pedirá mayor respeto a los “socios” del PRO, quienes entiende, han venido jugando una estrategia de embarrar la cancha.

DECLARACIONES

Consultado sobre la habilitación de un nuevo mandato para la reelección de intendentes y jefes comunales, Biss indicó que esto vendría salvar un problema que se planteó con la ley original de 2016, y que no debería ser indefinida, sino por un mandato más a partir de 2023. “La Ley no es retroactiva y creo que eso ante un planteo judicial podría tener cierto aval", dijo el dirigente, quien señaló "se computa que el primer mandato es el del 2015 y algunos intendentes dijeron no, es a partir del 2019".

Respecto a la experiencia con el sistema de las elecciones PASO, opinó "creo que no le han solucionado la vida a nadie", aunque "lo primero que se debe conseguir es un consenso interno, para algo uno milita en un partido".

Sobre las críticas desde el PRO, afirmó "hablan de mejorar la participación ciudadana, democrática. No hay ningún dato que diga que ha aumentado la participación", pero el rebote obedece a que "se ha vendido a nivel nacional como una posibilidad de ruptura de Juntos por el Cambio", algo que dijo, no es así.

Por ello, anticipó que "vamos a convocar una Convención Provincial para tratar estos temas", a pesar de que "no hay ningún proyecto presentado, y el radicalismo tiene apenas dos diputados de 27".

ALIANZA

Sobre la continuidad de la alianza de Juntos por el Cambio en Chubut, dijo Biss que “cada paso que ha dado el Radicalismo desde abril a algunos sectores políticos le ha molestado. Está tensa la relación", con los socios del PRO.

Afirmó que "había un radicalismo sumiso hasta abril de este año" y reconoció que “hay un sector de Radicalismo que ya tenía decidido trabajar para el proyecto de Torres a la gobernación. De hecho, trabajaron el año pasado en las Legislativas".

Por ello, anticipó que "el sábado (en la localidad de Rada Tilly) vamos a tener una reunión de Juntos por el Cambio", y allí "vamos a plantear que tiene que haber un poco más de respeto" y que "tiene que haber una visión más colectiva".

Finalmente, sobre su posible candidatura a la gobernación de Chubut, respondió Biss que "creo que no son los tiempos para definir candidaturas" a pesar de que “en algunos casos se han adelantado, hablan de querer ser, pero no tienen ningún proyecto", dijo en alusión al senador Ignacio Torres, a quien no nombró.

De todos modos, su situación "la vamos a definir en los próximos meses" dijo el intendente de Rawson, quien finalmente sostuvo “no descarto ninguna posibilidad. Lo tengo que hablar con mi familia y con mi equipo de trabajo".