Nacho Torres contra el Gobierno Nacional: "En Chubut están gastando mucha plata en electrodomésticos, bolsones y bonos electorales"

A pocos días de las elecciones generales, el candidato a senador por Juntos por el Cambio en Chubut, Ignacio Torres, indicó que si bien están "muy satisfechos" con el resultado obtenido en las PASO del 12 de septiembre, "todavía no se ganó nada" y aseguró que la verdadera batalla será el próximo domingo.

En una entrevista con el programa "Sin Hilo" que se emite en simultáneo por canal 12 y ADNSUR, Torres manifestó que en los comicios de este 14 de noviembre "nos jugamos la posibilidad de ponerle un freno a Cristina Kirchner en el Senado y equilibrar la balanza democrática en ambas Cámaras”.

Además remarcó que "esos dos escaños que puede lograr Chubut, y por eso nos mira todo el país, es histórico. Desde la recuperación de la Democracia, no tenemos una oportunidad como ésta”, subrayó.

Clientelismo

El candidato a una banca en el Senado criticó duramente la visita a Chubut del presidente Alberto Fernández y de varios ministros en las últimas semanas. "Hay que dejar en claro que están gastando muchísimo dinero en ‘proselitismo clientelista’ como electrodomésticos, bolsones y bonos electorales. El ‘Plan Platita’ no le va a servir al gobierno para dar la vuelta la historia en Chubut. Eso genera un nerviosismo muy importante y sobre todo enojo. No veo que el gobierno nacional tenga vocación de diálogo”, indicó.

Cuestionó asimismo que ante la llegada del jefe de Estado no se haya convocado al gobernador Mariano Arcioni: "Por más que estemos en una campaña electoral, a esos gestos hay que cuidarlos. El máximo exponente institucional que tenemos en la provincia es el gobernador. No se lo puede destratar como se lo destrató. Fue una falta de respeto grosera. Habla de un gobierno que concibe al Estado para los amigos, para los que lo votaron y no escuchan la voz del resto de los argentinos”, sostuvo.

“Vino el presidente de la Nación pero vino a hacer campaña. Hubiese sido bueno que venga (como se lo pedimos tantas veces) para interceder por el conflicto docente y por la tragedia educativa que estamos viviendo", apuntó.

Torres también se refirió a la visita del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán a Comodoro Rivadavia, donde se reunión con más de 350 empresarios en un hotel céntrico de la ciudad. "La verdad es que fue una cena con un sabor bastante amargo. Yo hablé con algunos de ellos y no pudieron preguntar ni hubo definiciones concretas sobre el tipo de cambio o un posible guarismo inflacionario en el corto plazo. Fue como bien dice Guzmán ‘sarasa’, disparó.

“No estamos para ‘sarasa’ sino que estamos para debatir con seriedad cuál va a ser el esquema post-pandemia y con un gobierno nacional cada vez más debilitado”, señaló.

En ese marco expresó su malestar y preocupación por "la interna del Gobierno nacional, donde el ministro de Economía hable sobre un acuerdo con el fondo y el presidente de la banca dice que no hay que pagar”.

Macri y Larreta en Chubut

Torres defendió la presencia del ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la semana pasada en esta provincia, e indicó que el primero "no tiene una responsabilidad institucional actual", mientras que el segundo "es un ‘presidenciable’, no presidente".

Precisó que "lo que no vinieron a hacer es a mentirle a los chubutenses. Por su parte, el presidente de la Nación vino con anuncios ‘rimbombantes’ y después de su visita no quedó absolutamente nada”, denunció.

Candidatos para 2023

“Todos tenemos una sana vocación de poder y el sueño de cualquiera que tenga una carrera política es ser gobernador", manifestó el referente de Juntos por el Cambio. Consideró que "vamos a tener más candidatos de cara al 2023 y por suerte tenemos la herramienta de las PASO para poder dirimir cualquier diferencia”, adelantó.

Sobre la situación que vive Chubut, indicó que "no podemos estar ajenos a lo que sucede en nuestra provincia. Salís a la calle y a la gente no le preocupa la cuestión ‘macroparlamentaria’. Estamos en una provincia imposible de fundir y está fundida, tenemos retención de servicios en los hospitales públicos, los chicos no tienen clases regulares hace más de 4 años, los jubilados no pudieron cobrar en tiempo y forma después de haber aportado toda una vida. La sensación es que hay una acefalía en la provincia, no hay conducción y hay falta de coraje”, criticó.

“El gobernador no se le anima a Camioneros”

“Ante un capricho gremial de un empresario vivo que quiere extorsionar a la provincia parando los puertos y poniendo en riesgo miles de trabajo, el gobernador no dice nada. El ministro de Seguridad que se saca una foto con un chico que está fumando un ‘porro’ en la calle, no le dice nada a ‘Camioneros’", continuó Torres en diálogo con Sin Hilo.

Sostuvo que "son los mismos que se robaron las vacunas y están procesados y nadie dice nada. El gobernador se hace el ‘cocorito’ con los que no tienen fuerza pero no se le anima a Camioneros cuando ponen en riesgo el trabajo de miles de chubutenses. Hace falta que toda la dirigencia provincial demos la pelea contra esas mafias que se creen los dueños de la provincia. Yo no le tengo miedo a Moyano, Taboada ni a ninguno de esos empresarios que se creen impunes pero la impunidad les dura lo que duran los amigos en el poder”, afirmó.

Torres relató que se reunió con un empresario en Comodoro Rivadavia que "me decía con lágrimas en los ojos que tiene 300 empleados y lo están extorsionando para parar la planta. Van a dejar 300 familias en la calle. Ahora están renovando concesiones en el puerto de Comodoro Rivadavia sin fundamentos porque –supuestamente- los ‘amigos del gobernador’ no pudieron amortizar la inversión inicial”, aseguró.

“Hay que terminar con la ‘joda’ y con los vivos. Si Arcioni quiere terminar su mandato haciendo estas cosas –difícilmente- cuente con el apoyo de la dirigencia para sacar adelante a la provincia. La propia sociedad se lo va a hacer saber. No podemos poner en juego el trabajo de miles de chubutenses por el capricho de un amigo del gobernador”, sentenció.

Torres aseguró que quiere una provincia "normal donde mis hijos puedan salir a la calle y no tengan miedo, donde puedan estudiar y desarrollarse profesionalmente en lo que quieran. También, donde puedan formar una empresa y no tener que pedirle un favor al gobernador para poder crecer. Por 4 o 5 vivos que se creen los dueños de la provincia, Chubut está incendiado”, evaluó.

Reparación histórica

También se refirió al proyecto de Reparación Histórica que presentó el gobernador Arcioni y de las críticas que recibieron del oficialismo por pasar "de ser críticos del proyecto a tratar de querer tratarlo sobre tablas", según señaló Fabián Puratich -ministro de Salud y candidato a diputado nacional de Chubut Primero- la semana pasada.

Torres consideró en esa línea que "la puesta en escena fue la presentación del gobierno y decir que tenían el apoyo de Massa. Nosotros hablamos con él para que consigan algo de consenso. Nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer y votaron diputados del norte, Mendoza, provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires”, repasó.

“Cuando se modifica la Constitución en 1994, había un mandato donde decía que la última reparación perjudicaba a Chubut. Hay un planteo coherente. El que no hizo el trabajo para generar consenso en su espacio es el propio oficialismo”, indicó.

“En el Congreso, hay que levantar la bandera de Chubut por encima de cualquier partido político. Pareciera que algunos diputados oficialistas estaban enojados porque teníamos la oportunidad histórica de trabajar en un proyecto de ellos”, añadió.

"Lo que tenemos que lograr es poder mantener un esquema de prioridades. En cualquier país normal cualquier provincia que estuviera como Chubut estaría intervenida”, alertó. Y consideró que "Argentina tiene que salir de ese círculo vicioso de ‘boicot automático’ donde cada cuatro años hay un gobierno nuevo y que todo lo que hizo el otro estuvo mal. Hay que salir de ahí .Hay muchos que no votaron porque tenían miedo de votar. El domingo vale ese voto”, insistió.