El senador nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, habló de sus aspiraciones políticas camino hacia las elecciones del 2023 y la posibilidad de pelear el cargo de gobernador. Y reconoció que “es tiempo de empezar a prepararse para no llegar de manera improvisada al Gobierno. Quienes hacemos política, tenemos una sana vocación de poder y vocación de cambiar la realidad de esta provincia. Eso hay que cambiarlo desde el poder, hay que dar muchas peleas, es el momento y me animo a darlas”.

"Hay una crítica que habla de la experiencia, que prejuzgan como que ‘soy muy joven y me falta’”, manifestó en diálogo con ‘Sin Hilo’ que se emite por el canal 12 y ADNSUR.

Torres afirmó que no le preocupa que hoy haya tantos candidatos: "Me parece bueno incluso que haya gente que viene fuera del arco político que quiere participar. Creo que la competitividad electoral va a ordenar”, sostuvo.

“En algún momento vamos a ser Gobierno. Lo importante es saber para qué queremos ser Gobierno. Estamos trabajando en el diagnóstico y en otras cuestiones que tenemos que consensuar con otros sectores. Hay que apelar a la razonabilidad y no estar en el mundillo de la política que no le interesa a nadie”, afirmó.

El legislador habló de proyectos que tienen que ver con “potenciar y generar empleo”. Necesitamos tener un estado más ágil y tenemos que volver al esquema de 7 ministerios en el Gobierno. Es una estrategia de desburocratizar al Estado. Las cosas tienen que hacerse rápidas, transparentes y eficientes”, señaló.

JUNTOS POR EL CAMBIO

El diputado nacional manifestó que sin dudas espera que dentro del partido surjan varios candidatos para ocupar cargos. “Espero que haya más candidatos en ‘Juntos por el Cambio’ y podamos ganar volumen para tener un Frente provincial que crezca y se consolide de cara al 2023. No hay que discutir cargos sino una agenda de gobierno y hay que darles las posibilidades a todos de competir para que la ciudadanía pueda elegir a alguien para que los represente”, agregó.

“Con Damián Biss tenemos diferencias pero las decimos de frente y mirándonos a los ojos. Pero celebro y valoro que haya una renovación dirigencial en el radicalismo. Es muy positivo para el Frente que Biss presida el radicalismo. Es joven, demostró gestión, creo que nos complementamos bien y vamos a trabajar en conjunto con una ampliación del Frente. Necesitamos ideas para sacar la provincia adelante”, aseguró.

Y no descartó una interna con el actual intendente de la ciudad de Rawson. “Una interna con Biss es una opción y pueden haber más. Hay un peronismo republicano que va creciendo, hay un liberalismo para discutir en el partido–formalmente- la incorporación en el caso que tengan la personería. Pueden haber nuevos actores”, indicó.

También confirmó la visita del jefe de gobierno porteño a Chubut "Horacio Rodríguez Larreta va a llegar el viernes 27 de mayo. Primero vamos a hacer una reunión de turismo con Entretur en El Hoyo, después vamos a hacer una reunión en el parque eólico de Genneia en Puerto Madryn y en Trelew en el Parque Industrial", detalló.

Sobre la posibilidad de sumar a libertarios a la coalición, Torres aclaró que “en la provincia, no podemos descartar a nadie, tenemos estar ‘espalda con espalda’ porque estamos en desigualdad de condiciones y tenemos un aparato muy grande enfrente y hay intereses de un ‘empresariado prebendario’ que va a hacer lo posible para que no lleguemos".

"Hay muchos que saben que se les termina la ‘joda’ si nosotros llegamos al gobierno. Tenemos que converger en la unidad en base a cimientos morales que nos llevan a coincidir en una serie de temas”.

COPARTICIPACIÓN

El dirigente de Juntos por el Cambio afirmó que una nueva ley de coparticipación “es necesaria”, pero para avanzar sostuvo que “hay que sentar a todos los gobernadores y Nación tiene que ceder para compensar un esquema injusto que perjudica a Chubut”, afirmó.

“Creo que van a haber sorpresas, en cuanto a Comodoro, Puerto Madryn y Trelew también creció mucho. Los datos socio-económicos del censo no van a ser buenos por la pobreza y la espiral inflacionaria”, pronosticó sobre el censo realizado el miércoles.

La cuestión de seguridad también fue materia de conversación, Torres señaló : “me preocupa Trelew porque vivo en Trelew y quiero que mis hijos vivan en Trelew, quiero que puedan salir a la calle. Hay mucha violencia, hay droga. Trelew está quedando afuera de un desarrollo productivo y no se le termina de encontrar la vuelta. Hay que potenciar el Parque Industrial que se tiene”, explicó.

DENUNCIA

El legislador habló de la denuncia por parte del exministro de Seguridad Federico Massoni. “Hay una causa y una denuncia real pero yo no estoy denunciado. A mí me metieron hablando en potencial. A mi familia la conoce todo el mundo porque vendemos combustibles hace muchos años. No escondemos sociedades porque venimos de lo privado. Esa jugada les salió mal y van a tener que responder económicamente”, enfatizó.

“A nosotros nos quisieron fundir cuando pretendían que no les compren combustible a los Torres. La Secretaría de Trabajo y la AFIP nos hostigaron. Ellos usan el poder para amedrentar. Hace un tiempo, me inventaron una causa por extorsión y quedó en la nada”, recordó.

Y confirmó que se radicó una denuncia contra el ex ministro de Seguridad. “Denunciamos a Massoni y -lo que se recaude- lo vamos a donar a una asociación civil. Hace 1 año, veíamos las camperas con las calaveras y el actual ministro de Seguridad blanqueó la situación porque no hay patrulleros y los policías ganan una miseria. La mentira tiene patas cortas. Todos nos dimos cuenta que Massoni es un chanta”, disparó.

“Tengo el cuero duro porque yo elijo hacer política pero mi familia no tiene por qué fumarse que un ‘trasnochado’ diga cualquier barbaridad. Esas cosas las tendríamos que cambiar porque se pierde tiempo y se desvirtúan las agendas”, expresó.