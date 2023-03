Lloyd Jones: "La decisión del gobierno de Arcioni fue abandonar Trelew y hay denuncias de zonas liberadas"

La diputada provincial y candidata a intendenta por Somos Trelew, Leila LLoyd Jones, visitó el miércoles por la noche el programa Sin Hilo que se emite por Canal 12 en simultáneo con ADNSUR, en el marco de la recta final al próximo 16 de abril, jornada en que los trelewenses concurrirán a las urnas para elegir un nuevo gobernante local. Acompañada por Juan Pavón, integrante de su equipo técnico, Lloyd Jones dejó en claro sus propuestas para la ciudad, las diferencias con el Gobierno provincial y su visión de realidad que atraviesa Trelew.

En primer término, la referente de Somos Trelew dejó duros conceptos contra el Gobernador Mariano Arcioni, a quien consideró como “una persona que con su soberbia llevó a Chubut a una situación crítica”. Dijo que fue el motivo por el que decidió no competir por dentro del Frente de Todos, ya que no aceptaba compartir espacio con el mandatario.

Para la legisladora provincial, Trelew está sufriendo problemas desde el 15 de diciembre del 2021, día en que se opuso a la aprobación del proyecto de Zonificación Minera. "El Gobernador se olvidó de Trelew ese día. Arcioni le tiene que responder a todos los vecinos de la provincia, independientemente si sean de Trelew u otro lugar. El Parque Industrial está parado por disposición del ministro Cavaco», apuntó.

Consultada sobre el estado de la seguridad en la ciudad, Lloyd Jones denunció al aire que hay “zonas liberadas”, habló de “ausencia policial” y volvió a arrojar sus dardos hacia el Gobierno provincial y la responsabilidad que éste tiene en el control de la seguridad.

“El problema es grave; en las recorridas por los barrios sale el tema. Hay zonas liberadas y la seguridad es responsabilidad del Gobierno. La gente dice que los patrulleros no circulan y es así, los patrulleros no están en los barrios. Hay ausencia policial, a excepción del centro”, dijo.

En este marco, la diputada observó que falta diálogo y trabajo en conjunto. Propuso que la municipalidad acompañe en la prevención de la seguridad en los puntos calientes. “También podemos ayudar con un sistema de monitoreo, pero no más que eso porque depende del Gobierno provincial”, reiteró.

SOY LEILA

“Pertenezco al grupo político de Maderna, pero yo soy Leila. Tengo mis ideas, proyectos y también mis diferencias: en los primeros dos años de gestión tuve muchas diferencias con el Intendente”, dijo Lloyd Jones, quien aseguró estar trabajando de lleno para el 16 de abril, se refirió a los primeros cambios que realizaría en el Municipio, en caso de ser la próxima fuerza gobernante, y no dudó en señalar las falencias que a su entender siguen vigentes.

Dijo que a la gestión de Adrián Maderna le faltó conformar equipos idóneos pero en su caso “yo me enfocaría en la planificación, en producción y trabajo. Creo que faltó equipo profesional y técnico en todas las áreas, que sepan de lo que están hablando. Hace falta un equipo técnico que responda a los vecinos más allá de la figura del intendente. Hubo gente que no estuvo a la altura de las circunstancias, no sólo en servicios públicos, sino en producción también”.

EMPLEO

Sobre la generación de empleo y nuevas industrias para la ciudad, Juan Pavón, coordinador del Parque Industrial trelewense y, según Lloyd Jones potencial figura de su gabinete, planteó la necesidad de ofrecer tierras fiscales para la radicación de nuevas empresas. “Es importante el trabajo y va a ser una de las soluciones. Pero, en principio, tenemos que llevar adelante la central logística de cargas. Trelew tiene la ventaja de poder posicionarse para explotar la parte logística hacia el sur. Tenemos que preparar la ciudad y estos proyectos son importantes para potenciarla”, dijo.

“Vamos a tratar de fortalecer las instituciones con el sector privado. Hoy necesitamos que el Parque sea de injerencia municipal. Elaboramos un nuevo proyecto que propone una solución e integración para sumar al privado a participar de distintas propuestas. Venimos trabajando en esto hace 8 meses; escuchamos las problemáticas de empresarios y comerciantes, por eso, estamos proponiendo proyectos a futuro para ayudarlos desde una habilitación hasta lo económico. hay que defender el empleo y los puestos de trabajo”, agregó la candidata a intendenta, quien hizo hincapié en la capacitación de los jóvenes.

GÉNERO

Indicó que tiene que haber una Secretaria de Género y Diversidad. Trelew está avanzada en políticas de género y hay que seguir fortaleciéndola. “Vamos a llevar adelante desde el Municipio un observatorio de género. Todavía nos quedan muchas luchas por ganar. Seguramente va a haber cambios en el gabinete en este sentido. Respecto al transporte público de pasajeros”, dijo.

“Hay que llamar a licitación. Muchos vecinos utilizan el servicio, es algo esencial y no podemos fallar en eso. Creo que fue una falta de acción política; los vecinos no pueden ser rehenes de un empresario. La alternativa es que no sea una sola empresa que se encargue del servicio. Hay un fuerte trabajo para hacer", agregó.

Sobre su postura en torno a los movimientos sociales afirmó la diputada “no conozco a Juan Grabois y no tengo ningún tipo de vinculación. Por otro lado, los movimientos sociales ayudan, porque sostienen con planes potenciar trabajo. La paz social que hoy se vive en las grandes ciudades del país es por los movimientos sociales. Hay que transformar los planes sociales en trabajo genuino. La generación de inversiones en la ciudad va a generar empleo genuino, es lo que queremos todos”.

En cuanto a la figura de Gustavo Mac Karthy, candidato por el frente que encabeza a nivel provincial Cesar Treffinger, dijo que “cuando fue Vicegobernador le hizo a Trelew lo mismo que le hace Arcioni a esta gestión”, y discriminó a la gestión de Máximo Pérez Catán.

Respecto a su proyecto de llegar a la intendencia, indicó que "creo que hay que reordenar el Municipio. Hay que ver quién trabaja y quién no. Hay que modernizar el estado municipal, como las áreas de Tránsito y Transporte, por ejemplo». Y finalmente sostuvo Lloyd Jones que no le preocupa la larga transición ya que “tengo una mirada positiva, vamos a tener 6 meses para trabajar y planificar. Estoy confiada, los vecinos no eligen partidos, eligen personas y confían en mi persona. Voy a ser la primera mujer intendenta”.