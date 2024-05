Los cruces políticos por las consecuencias de las fuertes lluvias que afectaron a Comodoro Rivadavia continúan. Ahora se sumó el diputado provincial del bloque Despierta Chubut, Emanuel Fernández, quien calificó 'de un cinismo muy grande' culpar al gobierno del presidente Javier Milei por la falta de obras en la ciudad.

Tras plantear el tema en la hora de preferencia durante la última sesión que desarrolló la Legislatura Provincial, el legislador reforzó su postura en el programa 'Sin Hilo' que se emite en simultáneo en Canal 12 y ADNSUR.

'Lo planteé en la hora de preferencia en la Legislatura. Hubo una conferencia de prensa en Comodoro Rivadavia en donde se le echó la culpa al Gobierno Nacional actual del estado de lo que pasaba con la lluvia en Comodoro. Y eso es de un cinismo muy grave' dijo el legislador en relación a las expresiones vertidas por el actual intendente comodorense, Othar Macharashvilli que culpó de la falta de obras a la actual administración nacional.

Personal de Tránsito secuestró un Uber en pleno centro de Comodoro y otro chofer salió al cruce y grabó el momento

'En unos meses, en unos años le podemos echar la culpa o responsabilizar a (Javier) Milei por obras que dejaron paradas o porque no se hicieron cargo. Pero esto no fue así' expresó el diputado comodorense del bloque oficialista.

Agregó Fernández que 'en Comodoro Rivadavia llueve cinco minutos y ya tenés a la mitad de la población pidiendo nylon, frazadas, alimentos, colchones, y lo que sea. Porque no solo son las obras estructurales para evitar las inundaciones'.



DÉCADAS DE GOBIERNOS PERONISTAS

En ese marco fue que recordó la continuidad de gobiernos peronistas al frente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el gobierno provincial e incluso en la administración nacional.

El nuevo DNU no exigirá PCR a quienes ingresen a Chubut en micro o avión

En referencia al municipio comodorense dijo: 'este año cumplen 21 años. Se desconocen entre ellos pero todos vienen en una seguidilla. Othar (Macharashivilli) que era el vice de Juan Pablo (Luque), que era el vice de (Carlos) Linares, (Néstor) Di Pierro, (Martín) Buzzi y demás. Veintiún años gestionando la municipalidad de Comodoro Rivadavia, 16 años gestionando el Gobierno Nacional y más allá que se desconocen en la provincia, el peronismo formó parte de 20 años gobernando la provincia. Entonces se desconocen, le echan la culpa a (Mauricio) Macri, desconocen obras que ellos no terminaron', describió.

Nacho Torres: “Vamos a hacer un censo de las últimas designaciones políticas que ganan una fortuna y no van a trabajar”

Y si bien reconoció que se puede cuestionar al actual gobierno nacional, indicó que 'no a cuatro meses' de haber asumido.

También el legislador provincial explicó que 'hay pluviales en Comodoro, como es el de la Avenida Chile que se paró en febrero del año pasado y en febrero del año pasado gobernaba Juan Pablo (Luque) en Comodoro y gobernaba Alberto (Fernández) y gobernaba (el país) hace más de tres años. A eso es donde yo apunto porque me molesta que se le quiera vender un relato a la sociedad de no es mi culpa', concluyó.