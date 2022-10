Deuda con CAMMESA: el Gobierno interviene en negociaciones con Energía y advierte a los concejales que deben actualizar las tarifas

El Gobierno Provincial interviene a través de gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para que las cooperativas logren llegar a un acuerdo por la enorme deuda acumulada con la mayorista de energía CAMMESA.

Así lo indico el Subsecretario de Servicios Públicos, Sebastián De la Vallina, quien sostuvo que no se puede tener el servicio sin pagar nada, y remarcó que los concejales deben trabajar en actualizar los cuadros tarifarios en cada localidad.

En una entrevista con el programa de Canal 12 Sin Hilo, De la Vallina explicó que "hubo reuniones en la Secretaría de Energía, con CAMMESA, los Intendentes, los presidentes de las comunas y las Cooperativas, que llevan adelante el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera con el ministro de Economía, Oscar Antonena. Todavía no hay una resolución clara para poder comunicar".

Si bien "por otro lado, están las negociaciones de cada Cooperativa con CAMMESSA en relación con sus deudas" indico que "también, hay un trabajo que tienen que realizar los concejales de cada comunidad junto con las Cooperativas para trabajar en la actualización de las tarifas", señaló.

Afirmó el funcionario provincial que "para que los servicios sean bien mantenidos, tienen un costo y hay que pagarlos", y puntualizó que "lo que les decimos a las Cooperativas es que una cosa es no llegar a pagar las facturas de CAMMESA y otro tema es no pagar nada. Lo que se trabaja con el Gobierno Nacional - a través de la Secretaría de Energía- y CAMMESA es dialogar porque no se puede no pagar nada. Hay Cooperativas que retienen el costo", advirtió.

PROVINCIA GENERADORA

Por otro lado, De la Vallina recordó que debe darse una discusión política porque "somos una provincia generadora de energía al sistema del Interconectado Nacional. En Chubut, generamos 12 veces la energía que consumimos. Esa es una discusión que hay que ponerla en la mesa del federalismo. Deberíamos tener mejores tarifas y oportunidades que otras provincias que no generan", evaluó.

Finalmente, señaló que "es importante destacar el trabajo con el Gremio de Luz y Fuerza. Es importante destacar que trabajamos en conjunto porque estamos con los servicios esenciales. Tuvimos emergencias climáticas en la Comarca Andina y -en menos de 48 hs- pudimos dar energía. El Estado y el gremio trabajan juntos y en esa medida vamos creciendo", concluyó De La Vallina a través del programa de TV 'Sin Hilo' que se emite -en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.