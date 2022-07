El ministro de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, fue consultado por los escándalos que involucran a determinadas figuras de la justicia, y que suelen ser noticia a nivel nacional. Para el magistrado, los jueces tienen un gran poder que exige una enorme responsabilidad, y deben ser creíbles ante la gente. Dijo que esto exige entre otras cosas, una conducta decorosa, y si a alguien no le gusta, se tiene que ir.

En declaraciones al programa “Sin Hilo”, que se emite por Canal 12 y ADNSUR, el miembro del STJ dijo que “la sociedad nos mira a los jueces, y hay estándares básicos que la sociedad espera de nosotros. En principio, se espera que tenemos que aplicar el Derechos en base a los hechos. En segundo término, hay que construir legitimidad a través de la credibilidad de nuestro trabajo”, afirmó.

“Se construye legitimidad resolviendo el conflicto de la mejor manera y que la persona que perdió siga los canales correspondientes para tratar de revertir ese fallo de manera pacífica. a construcción de legitimidad se da a través de la seriedad de los fallos más allá de la disconformidad de una de las partes”, señaló.

Pero luego agregó Báez –quien integra el Tribunal de Enjuiciamiento que suspendió a la jueza Mariel Suárez- que “en tercer lugar, la sociedad espera de nosotros que no solamente seamos, sino que parezcamos: hay que ser y parecer. La imagen de la justicia está bastante deteriorada, hay estadísticas y hay estudios”.

"Los jueces tenemos una enorme responsabilidad y un gran poder porque podemos hacer cosas que otros ciudadanos no pueden. Podemos mandar una persona a prisión o decretar una quiebra o resolver un conflicto laboral. Ese poder, implica también una responsabilidad, y esa responsabilidad nos impide hacer otras cosas que sí puede hacer el ciudadano común”, explicó.

Enumeró a modo de ejemplo que “nosotros no podemos chicanear, no podemos faltarle el respeto a la gente, no podemos conducirnos de manera inapropiada, tenemos que mantener el decoro en situaciones de nuestra vida pública y nuestra vida privada. Y al que no le gusta, al que quiera tener más libertad, se puede ir”.

JUICIO POR JURADOS

Por otra parte, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, repasó que “la implementación del ‘juicio por jurados’ es un desafío para la provincia” y expresó que, junto a su colega de la Sala Penal, Camila Banfi, “conformamos un equipo con el que se va a trabajar en la implementación de la ley que es moderna y necesita reglas prácticas. También, necesita dinero”.

Destacó que “esta ley le otorga al ciudadano el rol de participar en la administración de justicia. Hay que sentarse y decidir si una persona es culpable o inocente”, explicó. Y en ese punto, puso de relieve que “todos los ministros del Superior Tribunal están de acuerdo a que la ciudadanía participe en la administración de justicia”.

Respecto a los próximos pasos, tal como ya publicó ADNSUR, sostuvo que se está conformando un padrón en el que “los requisitos son la nacionalidad argentina, ser naturalizado, tener una residencia no menor a los 2 años, domicilio en la ciudad y no tener limitaciones. Se hace una depuración, luego un sorteo público en cada jurisdicción y una selección. De ahí queda un listado a quienes se notifica”, precisó.

“Hay normas prácticas en capacitación de la ciudadanía con las responsabilidades que tiene ser un jurado. Estamos viendo las experiencias en provincias, como Neuquén, Mendoza, Córdoba. Son 12 personas y 2 suplentes”, continuó Báez.

El juez del STJ anticipó que “la idea es hacerlo de manera progresiva. Queremos empezar con ‘pruebas piloto’ que podrían ser en Puerto Madryn y después extenderlo a otras ciudades para aprender de los aciertos y errores propios y de las otras provincias”, agregó.

“Esta ley no se puede implementar sin la participación de la ciudadanía por más voluntad que tengamos”, alertó, y recordó que los jurados deben respetar la paridad de género y “van a evaluar los hechos y los derechos que se pueden aplicar”, fundamentó.

Báez reconoció que “es un gran desafío y estamos decididos en llevarlo adelante” ya que es importante que “empiece la participación ciudadana a través de esa responsabilidad. Está en la Constitución de 1994. Es la oportunidad de tener el compromiso y tomar una decisión”, concluyó.