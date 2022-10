Ayala afirmó que el paro de ATE es ilegal y que habrá sanciones por faltas injustificadas

El ministro de Gobierno, Cristian Ayala, consideró que las medidas de fuerza convocadas por ATE no tienen cobertura legal por no haberse acatado la conciliación obligatoria y no solo ratificó los descuentos, sino que dijo que los adherentes sin pasibles de sanciones.

En diálogo con el programa Sin Hilo por Canal 12, el funcionario indico que “el conflicto de ATE es personal y no del Gobierno ni de los funcionarios. Dimos una muestra acabada de sentarnos en la mesas para dialogar y buscar soluciones”.

“Tenemos reuniones Paritarias –prácticamente- a diario. Hay una necesidad de los trabajadores de tener una respuesta inmediata. No podemos dilatar una reunión durante dos semanas en las que trabajamos”, expresó el funcionario provincial.

Por otra parte, indicó que "llama la atención que un Secretario General haya tomado estas medidas y que se encargue de visitar sectores que no había visitado hasta ahora. Lo tomo como una decisión personal de él”, señaló.

Como ejemplo, explicó que "en el ministerio de Economía, la presencia de Guillermo Quiroga llamaba la atención para potenciar y arengar estas medidas. Yo creo que no tiene mayor trascendencia y se va a poder destrabar esta situación con el diálogo”, evaluó.

Dijo que esto se sigue buscando y que "el Secretario de Trabajo mantiene contactos con Guillermo Quiroga. No es tan complejo de resolver. Siempre cito las frases de nuestros ancestros o padres: para que haya una pelea, hace falta que haya dos que se quieran pelear. No queremos pelearnos ni entrar en una situación de conflicto. Para que haya un acuerdo, las dos partes tienen que querer acordar”, aseguró.

SANCIONES

Sostuve Quiroga que “estamos avanzando con otros sectores de ATE como los brigadistas porque entienden que lo lógico para resolver el conflicto es sentarse a la mesa de negociación. Inclusive hablamos de los plazos”, repasó.

Y advirtió que ante los paros "se establecen los descuentos como una ‘política de Estado’. La Corte Suprema de Justicia equiparó el Paro, la retención de servicios y las asambleas permanentes. Se hizo un abuso de este derecho. La Corte Suprema lo reconoció y lo equiparó a la ‘huelga’. Si el trabajador no pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, no corresponde el pago”, afirmó.

Agregó que "algunas personas hicieron uso del derecho constitucional de la huelga y los descuentos están cargados en los sueldos de octubre. Para la transformación del Estado, se requiere que cada uno cumpla su rol”, indicó.

“Cuando la Secretaria de Trabajo declara la ilegalidad de las medidas de fuerza por no cumplir los pasos necesarios que establece la ley, la medida se vuelve ilegal, puede acarrear el no pago de ese día y también alguna sanción tanto al gremio como al trabajador porque significa una falta injustificada”, advirtió.

Y para despejar dudas, sostuvo que "en esas categorías, entran los paros de ATE desde el viernes pasado. Todo esto se comunica a la Secretaría de Trabajo que se encarga de las medidas sindicales. El acatamiento a las medidas fue bajo. El paro es más ruidoso que efectivo. El sector de la carga de los haberes no se adhirió a las medidas”, completó el ministro de Gobierno Cristian Ayala en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.