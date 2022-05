El debate sobre el Servicio Militar Obligatorio volvió a ponerse en escena a partir de que Amalia Granata, diputada provincial por Santa Fe, presentara un proyecto el pasado jueves cuya propuesta está destinada para jóvenes de 18 a 20 sin distinción de género, que no acrediten estudio ni trabajo.

En el ciclo La Entrevista de ADNSUR, Valeria Coniglio, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia, dio su punto de vista sobre el tema, en relación a la realidad que se vive al trabajar por la juventud en la ciudad.

"Nosotros tenemos derechos de niños, niñas y adolescentes, la educacion sexual integral, desde las infancias se puede trabajar los hábitos saludables, el respeto hacia los demás, las formas en que nos vinculamos con otros. Si la propuesta es recién venir a resolver esto a los 20 años", refirió Coniglio, hablando de los jóvenes que "ni estudian ni trabajan", como planteó la diputada por Santa Fe.

Además, remarcó que "esto debería resolverse con los chicos accediendo a la educación, entonces no van a venir a resolver la 'conducta' 20 años después", enfatizó.

"La obligatoriedad no es entendible, creo en quien quiera abrazar la carrera militar con los valores que implica la defensa de la patria", indicó. Según su postura, no tiene por qué ser obligatorio, y además, insistió en que hay cumplir con las leyes que ya existen, en relación a la capacitación laboral y oficios.

"Creo que no hay nada mejor que el ejemplo, que puedan acceder a un centro de salud, ir a la escuela, que esté en condiciones. No querramos resolver cuestiones que no resolvemos desde los accesos que Argentina ha desarrollado", sostuvo la directora de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia de la ciudad.

Dicha oficina, por su parte, interviene ante incumplimientos y "acá tenemos varias faltas de acceso", mencionó Coniglio, y agregó, "podemos mirar lo que pasa en el Hospital Regional, las escuelas que no están listas, los programas que faltan para buscar a los adolescentes que hoy están en situación de calle y no volvieron a la escuela", puntualizó ante las necesidades aún presentes.

Valeria Coniglio, resaltó además que "querer resolver la delincuencia", es "buscar resolver las consecuencias de este no trabajo del derecho", pero no con un "garrote".

"Lo que la diputada quiere resolver deberíamos poder resolverlo con política publica, con programas concretos, capacitación laboral, trabajar la inserción. Nosotros tenemos otros problemas, esto implica recursos. Necesitamos plata, dinero, presupuesto", aseguró.

Ante las últimas renuncias de profesionales de la salud que tuvo el nosocomio local, Coniglio se preguntó: "¿Qué está pasando con el Hospital? Necesitamos psicólogos, psiquiatras, recursos, que la escuela funcione". Por su parte, explicó que el Servicio de Protección de Derechos "está colapsado" y es el órgano de aplicación que puede tomar medidas extraordinarias y tiene faltante de recursos humanos. "Hay más de 40 situaciones por equipos de a 3 profesionales. Hay listas de espera. Esta es nuestra realidad en Comodoro", manifestó.

"El Servicio Militar Obligatorio no sería un lugar para combatir la desigualdad social. Quien hace y elige la carrera militar tiene que ver con otros valores, no se le puede adjudicar a que resuelva otros problemas que debe encargarse el estado en su politica publica, civil y cotidiana", concluyó.