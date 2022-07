Se reanudan los vuelos entre Río Gallegos y las Islas Malvinas: ¿Son convenientes para la posición nacional?

Hace una semana regresó -luego de un fuerte pedido de la Cancillería Nacional- el vuelo de LATAM que conecta las Islas Malvinas con Chile y que realiza dos escalas mensuales (a la ida y a la vuelta) en la ciudad de Río Gallegos.

A partir de este sábado, los argentinos continentales podremos viajar desde la ciudad capital de Santa Cruz a las Islas Malvinas luego de dos años y cuatro meses de suspensiones por las restricciones del Covid 19 y las decisiones unilaterales británicas en un claro perjuicio a los familiares de los caídos argentinos que no pudieron visitar el cementerio de Darwin, los Veteranos de Guerra argentinos que desean regresar a las posiciones que ocuparon en 1982 y también de los isleños pero -en especial- de los residentes chilenos quienes no reencontrarse sus familiares ni renovar su documentación a lo largo de todo este tiempo.

Es fundamental destacar que los vuelos desde Malvinas hacia Chile requieren de la autorización del Estado nacional argentino porque sobrevuelan su espacio aéreo. En marzo, los isleños pusieron a la venta los pasajes para un vuelo entre las Islas Malvinas y Chile sin escalas en el territorio continental argentino pero el Gobierno argentino no lo autorizó y ese vuelo no se pudo concretar. Fue un fuerte gesto de autoridad del Gobierno Nacional. La empresa LATAM tuvo que devolver el costo de los pasajes que habían adquirido en un proceso irregular porque no se cumplieron los pasos correspondientes. Insistimos: sin autorización del Estado argentino, no se puede sobrevolar su espacio aéreo.

¿Cómo se puede viajar a las Islas Malvinas? ¿Cuánto cuesta el viaje?

Hoy, se podrá viajar a las Malvinas desde Río Gallegos, a través del vuelo LA897, con hora de partida a las 13:35 hs. y llegada a las 15:04 hs. En tanto, el sábado 16 de julio, se regresará desde las islas a Río Gallegos, en el vuelo LA896, que despegará del archipiélago a las 14:57 hs. y aterrizará en el continente (capital de Santa Cruz) a las 16:28 hs. La estadía para los turistas en las Islas sólo dura 1 semana.

LATAM no realiza vuelos de cabotaje en Argentina y al vuelo Río Gallegos-Islas Malvinas se lo considera internacional. La Cancillería Nacional tendrá que actuar en tal sentido. Estos vuelos se establecieron en un Declaración conjunta entre los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña en 1999.

Los gastos de una semana en las Islas Malvinas

Apenas uno llega a las islas, debe contratar un taxi que lo puede llevar a Puerto Argentino quienes brindan el servicio. La libra esterlina, cuyo valor es igual al de la libra de las islas, está hoy a -aproximadamente- $ 250 pesos. También, existe un servicio de micro, que es más económico.

En las islas, hay varios hoteles, de distintas categorías. Los precios por noche (habitación doble) van desde las 70 libras por persona; o sea, unos 17.500 pesos. También, se pueden contratar departamentos de un solo dormitorio, por precios similares. Y como hay que pasar al menos 1 semana, se deben considerar unos $105.000 para gastos de alojamiento.

Las excursiones en las islas pueden costar desde unas 75 libras; y algunas pueden superar las 300, dependiendo de qué se contrata y a quién. Entre las alternativas, se cuentan sobre todo las visitas a los campos de batalla de la guerra de 1982, al cementerio argentino de Darwin, a unos 80 km al oeste de la capital isleña o a distintos lugares donde se puede apreciar la fauna local. Hay que tener en cuenta que el sentido de la conducción vehicular es opuesto al territorio continental. En general, se puede decir que por día, fuera del alojamiento y de alguna que otra excursión, se gastan como mínimo unas 70 libras; esto puede incluir las comidas y hasta el servicio de Internet porque no hay servicio de WiFi en las Islas.

Se puede concluir que una semana en las Malvinas -con todos los gastos incluidos- engloba un total de $ 500.000 por persona. En ese monto, está incluido un seguro de viajero, con el que se debe contar cuando uno llega a las islas, además del pasaporte.

¿Cuál fue el rol de Comodoro Rivadavia en la integración entre las Islas y el continente antes de la guerra de 1982?

En 1971, Argentina y Gran Bretaña firmaron el Acuerdo de Comunicaciones para generar una vinculación más directa entre las Islas y el continente en 'una atmósfera que favorezca los intereses de los isleños', como señalaba el comunicado oficial.

En ese contexto, la Fuerza Aérea Argentina rompió el aislamiento de las islas a partir de vuelos anfibios provenientes de Comodoro Rivadavia con aeronaves Grumman HU-16 Albatross operadas por LADE, una línea aérea estatal de la Argentina.

En uno de los hitos más importantes de este período, el 15 de noviembre 1972, se inauguró el aeropuerto civil a sólo 3 kms de Puerto Argentino con aportes del presupuesto del Estado nacional argentino.

La presencia de YPF, Gas del Estado, los vuelos de LADE, las maestras que enseñaban español, Transportes Navales, productos comunicacionales entre otras propuestas conformaban el menú de alternativas para estrechar los vínculos en un período de tiempo de un intercambio muy fluido y enriquecedor.

Carmona: "Nuestro objetivo es un vuelo entre las islas y el continente con Aerolíneas Argentinas"

Respecto a la cuestión de los vuelos, Guillermo Carmona (Secretario de Malvinas de la Cancillería Nacional) expresó “si empieza a operar LATAM con ese vuelo (desde Punta Arenas) es porque insistimos, porque no puede ser que haya mantenido desvinculada a las islas del territorio continental durante 2 años” en diálogo con el programa de radio "Qué hicimos en y por Malvinas" de Radio 3 de Trelew.

El vuelo de LATAM “no es el que más nos gusta pero es el que es posible y que permite que se vaya a las islas pero nuestro objetivo es un vuelo entre las islas y el continente con Aerolíneas Argentinas, con vuelos semanales; para eso trabajamos y vamos a insistir hasta que se retome”.

"Esta conectividad entre el continente y el archipiélago argentino existió". "En Comodoro Rivadavia, fueron protagonistas con los vuelos directos a Malvinas", subrayó el funcionario nacional.

La posibilidad de retomar esta vinculación directa entre las Islas y el continente sería -totalmente- beneficioso porque permitiría una interacción permanente, brindaría las oportunidades de la Educación y la Salud Pública, el conocimiento mutuo, la oferta turística, la inserción en el deporte y el acceso a una vida cultural y artística en toda su magnitud. Principalmente, se daría una gran señal de Paz y el respeto al mandato de la Resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas.

¿La guerra de 1982 cerró el conflicto?

En la reunión bilateral en el G-7 en Alemania, el Primer ministro británico Boris Johnson sostuvo que el tema Malvinas se encuentra cerrado hace 40 años y defendió la autodeterminación de los isleños tal como lo hace en el caso ucraniano, afirmación que mereció una respuesta inmediata presidente argentino Alberto Fernández quien recordó que hubo una guerra en 1982 y que, sin embargo, el Comité de Descolonización de la ONU vota, año tras año, la resolución que establece una negociación entre ambas partes. Además, cada vez más países y Foros Internacionales se expresan en tal sentido.

En ese sentido, reiteró que la Argentina está lista para retomar el diálogo de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Además, pidió el restablecimiento de vuelos regulares entre las islas y el territorio continental argentino con la aerolínea de bandera.

En noviembre de 1982, Resolución 37/9 de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 37/9 que estableció que el conflicto bélico no alteró el estatus de disputa sobre la soberanía de las islas, cuestión que se reconoce como pendiente de negociación y solución. En ese momento, el canciller de entonces Juan Ramón Aguirre Lanari explicó cómo se modificaron puntos del proyecto original "sin resignar principios", hasta lograr por primera vez el apoyo de 20 países latinoamericanos, entre ellos Chile. Así, la resolución fue aprobada obteniendo 90 votos a favor, 52 abstenciones y apenas 12 votos en contra. Otro hito diplomático consistió en que, entre los votos positivos, estuviera el de los Estados Unidos.

Ya pasaron 189 años desde la usurpación británica y 40 años de una guerra que los patagónicos vivimos con absoluta intensidad y nos marcó para siempre. ADNSUR lo marcó en su nota especial del 2 de abril y los hechos presentes confirman esta mirada. La falta de resolución pacífica del conflicto y el caos que se vive en Malvinas y el Atlántico Sur acerca los riesgos de una internacionalización del conflicto pero con nuevos protagonistas y grandes potencias como EEUU, China y Rusia entre otros. La riqueza de la Pesca, el petróleo, el gas, la proyección a la Antártida, el corredor bioceánico, el espacio al también hay que considerar como un recurso estratégico forman parte de un complejo escenario geopolítico que se puede tensionar -gravemente- si no hay una solución integral entre Argentina y Gran Bretaña, la cual será responsable por cualquier situación pero las consecuencias explotarán en nuestras narices como patagónicos.

Argentina es un país líder en el Mercosur, integra el G-20 con la 'mesa chica' del poder mundial, está en diálogo para sumarse a las economías emergentes de los países BRICS (que reúnen al 40 % de la población mundial). Además, se realizan acciones de un ejercicio de soberanía concretas como el proyecto de investigación científico tecnológico 'Pampa Azul', el Polo Logístico Antártico en Ushuaia y -acorde a una concepción de la Defensa al servicio de la Diplomacia- hay una Base de la Armada en Tierra del Fuego, se instaló un radar de vigilancia regional en Río Grande y se avanza con un destacamento del Ejército Argentino en Tolhuin. "Necesitamos ser creíbles ante la comunidad internacional en nuestra posición de soberanía. Estas acciones van en esa dirección", fundamentó Guillermo Carmona a través de Radio 3.

En un esquema de negociación que conlleve un período de tiempo para la recuperación del ejercicio de soberanía plena, las negociaciones tienen que comenzar ahora mismo.

Varios medios británicos están a favor de la negociación con Argentina

En los últimos meses, los medios británicos propusieron que se retomen las negociaciones. El diario The Guardian fue tajante al titular "Malvinas es una antigua resaca imperial". Por su parte, Financial Times propuso vuelos directos entre las Islas y el continente operados por Aerolíneas Argentinas y que se levante el embargo de armas. Además, alertaron sobre el enorme costo que significa para el contribuyente británico aportar para sostener la base militar (totalmente criticada en el mundo) mientras cada vez más ciudadanos tienen sólo una comida al día por los efectos del 'Brexit', la guerra en Ucrania, las políticas erráticas de Boris Johnson y un mundo en conflicto.

Ya pasaron muchos años, se perdieron muchas vidas en la guerra y la generación de los Veteranos de Guerra argentinos tienen que vivir para observar otra situación en las Islas porque pusieron sus vidas en riesgo, vieron caer a sus compañeros y tienen el deber moral de cerrar ese círculo que les traiga paz espiritual. La actual guerra en Ucrania nos abofetea a la humanidad de manera despiadada. Resolver el conflicto de Malvinas y el Atlántico Sur de manera pacífica le expondría al mundo que las oportunidades a la Paz son reales y que su ejemplo se puede expandir a otras regiones del mundo.