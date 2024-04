No hay edad para estudiar y Rosa es un ejemplo de ello. Las docentes son de la Escuela Nº 613 y llevan las clases a toda zona sur de Comodoro Rivadavia. Es así como las personas que así lo necesiten pueden acercarse a uniones vecinales, iglesias, y otras escuelas para recibir el servicio educativo y terminar el nivel primario.

En una entrevista con ADNSUR, Rosa, vecina del barrio Quirno Costa comentó su experiencia personal y valoró, “aprendés muchas cosas, a mí me gusta estar acá trabajando, estudiando. Estoy aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, es algo hermoso”.

Una de las docentes que llevan a cabo esta iniciativa destacó, “es una satisfacción poder compartir con un montón de gente, enseñarles, y ver que vienen con ganas. En su momento no pudieron estudiar por distintas cosas y ahora se acercan con muchos sueños para terminar su escuela primaria”.

Aparte de enseñar, “nosotros también contenemos a las personas, charlamos, ellos nos cuentan, compartimos un te, un mate, un ratito de recreo y hacemos vínculos sociales. De esa manera vamos conociendo a nuestros alumnos”, remarcó otra de ellas.

Por último, Rosa quiso enviar un cálido mensaje a todas aquellas personas que tengan pendiente en su tintero terminar sus estudios: “Me gustaría que se acerquen y vean la realidad, lo que se aprende, que uno dice no se puede pero en la vida todo se puede. No sabía nada pero hoy en día soy feliz con esto”.