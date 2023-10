Realizarán el "Primer Congreso Educativo" en Comodoro Rivadavia. El encuentro se llamará "Transformación Educativa para el siglo XXI", será arancelado y contará con la presencia de destacados profesionales.

En este sentido, ADNSUR charló con Aldana Mansilla, profesora de Educación Especial y Laura Espinoza docente de nivel primario y secundario e integrante del equipo de (Des) Haciendo Matemática, avalado por la UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). De esta forma, brindaron detalles de la propuesta.

El evento es "autogestivo" y está organizado por un grupo de docentes. En ese marco, participarán especialistas de la temática, quienes van a capacitar a docentes, con el objetivo de otorgar nuevas herramientas para utilizar en el aula.

Comodoro: alertan sobre una nueva modalidad de estafa virtual que “vacía” las cuentas bancarias de grandes usuarios

“Se trata de una propuesta arancelada pero no significa el altísimo costo de trasladarse a Buenos Aires”, aclararon. Además, indicaron que “esta posibilidad va a generar al docente tener recursos y herramientas que va a poder aplicar al día siguiente del curso”.

Por otro lado, mencionaron que el congreso tendrá dos partes. Una de ellas, será virtual, mientras que la otra será presencial. “Es una experiencia de aprendizaje colaborativo” y estará dirigido a todos los niveles educativos.

En cuanto a la propuesta, se llevará a cabo el próximo 21 de octubre, desde las 8:30 hasta las 19 horas, en las instalaciones del Club Atlético Jorge Newbery, en Comodoro Rivadavia.

Además, Mansilla y Espinoza explicaron que las inscripciones “están abiertas no solo para docentes, sino también para asociaciones de la sociedad civil, fundaciones, familias”.

Jornada laboral reducida: ¿Se vienen los viernes libres?

Por otra parte, las docentes se refirieron a la inteligencia artificial y su impacto en las aulas. “Hay una discusión sobre si el docente va a perder su lugar en el aula suplantados por la inteligencia artificial o si la mejor opción sería agiornarse y adaptarla a nuestras necesidades. Nosotros apuntamos a la posibilidad de participar del Congreso y traer estos recursos. A nosotros los docentes nos lleva mucho tiempo la gestión educativa, el armado de las clases, los proyectos, la elaboración y toda esa dinámica se podría ver reducido por el uso de nuevas tecnologías. Nos parece interesante poder llevar calma y ponernos en acción sobre todo lo que se viene en materia de nuevas tecnologías. Es poco estratégico ponerse en contra de algo que va a seguir avanzando en lugar de subirnos a la cresta de la ola y hacer uso de esas herramientas, ganar tiempo, recursos”, expresaron.

En Comodoro un par de zapatillas cuesta lo mismo o más que el alquiler de una casa

En ese sentido, hicieron hincapié en el uso del celular y del Chat GPT. “El celular, por ejemplo, genera mucha conflictividad emocional en los chicos por su mal uso. Surgen entre los chicos situaciones por las fotos. ¿Cómo damos una vuelta para que esto sea un recurso en el aula? Nosotros consideramos que celular sí, que computadora sí, que Chat GPT sí adentro del aula. Los chicos saben usarlo dentro del aula y tal vez los docentes no. La clave está en las ordenes que le damos al Chat para que realice una tarea, cómo le hacemos la pregunta. El chat no te responde aquello que vos no preguntes, entonces es estratégica la elaboración del docente en esa planificación”, aclararon.

Además, las docentes remarcaron en la necesidad de saber preguntar y repreguntar en Chat GPT, porque señalaron que la inteligencia no te responde lo que vos querés, sino lo que considera que estás necesitando.

¿Volverá a nevar en Comodoro en las próximas horas? ❄☃

En este sentido, indicaron que este entrenamiento en su uso en las aulas debe ser visado por el docente. “El Chat GPT, como el celular, como la computadora, como internet, va a seguir estando. No podemos negarlo”, añadieron.

Por otro lado, hablaron sobre la educación emocional en las aulas. Allí, señalaron que “en algunas escuelas se hace, pero como todo cambio lleva mucho tiempo”.

"Estos nuevos paradigmas no se disocian de lo que se viene trabajando. Tiene una mirada de cómo poder gestionar emociones.

Hay una concepción muy importante que tiene que ver con que en la escuela no solo se va a aprender, sino que también hay que pasarla bien y generar buenos ambientes", agregaron.

“Poder identificar las emociones, transitarlas, aceptarlas y gestionarlas, pero es algo que no vamos a poder hacer con los alumnos si no lo hacemos nosotros los docentes primero”, concluyeron.