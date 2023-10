✅PRESERVATIVOS GRATIS EN COMODORO ¿SE CUMPLE LA ORDENANZA MUNICIPAL?

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Mirta Balcón de "Fundación Convivir" brindó detalles sobre el trabajo que vienen realizando en la ciudad, en donde sólo cinco lugares públicos cumplen con la Ordenanza Municipal Nº8549/05 al día de hoy.

Desde el año 2005, es obligatorio que restaurantes, bares, casinos y boliches tengan expendedores de preservativos.

Al respecto, Balcón aclaró que “la normativa sigue sin cumplirse”. “El año pasado nos acercamos a la Municipalidad para ser voluntarios y ofrecer en los comercios los dispenser de preservativos, tuvimos algunas dificultades para ingresar, más alla de eso repartimos unos 5 locales comerciales”.

Sin embargo, asumen que -en un lapso de tiempo- “la responsabilidad de proveer los preservativos -más allá de que la ordenanza lo dispone- es de los propietarios de cada lugar”, sostuvo.

En tanto, indicó que “se complica acceder a los preservativos, hay un quiebre entre los propietarios de los comercios y salud que debe proveerlos”.

Y aclaró, “se complica el acceso porque los propietarios de los locales no están comprometidos con el renovar el preservativo del dispenser, no gestionan que una persona se acerque al sistema de salud a buscar preservativos para renovar. Por otro lado, el sistema de salud tampoco se acerca a los lugares a reponerlos. No hay compromiso de ninguno de los dos lados”.

Fundación Convivir asumió ese compromiso durante un tiempo, pese a que no es responsabilidad de las sociedades civiles.

Balcón advirtió que “la Municipalidad es la que debe controlar que esta normativa se cumpla”. Y agregó que, de todos los locales comerciales habilitados en la ciudad que deberían contar con estos dispenser, “sólo cinco cumplen con la normativa de tenerlo en baños, o lugares visibles”.

"Si recorres lugares como restaurantes vas a ver que no hay dispenser y en aquellos que sí hay están vacios. De todos los locales del centro donde dejamos y ofrecimos dispenser y preservativos, sólo dos nos siguen solicitando y escribiendo", manifestó.