Raúl Oscar Maripán no tiene capa, pero es un héroe silencioso. Con una jubilación mínima, dedica su vida a cuidar a más de 30 perros que rescató de la calle, convirtiendo su casa, en el barrio de km 17, Comodoro Rivadavia, en un refugio lleno de cariño y esperanza para los canes.

A lo largo de los años, Oscar se ha constituido como un verdadero ángel para estos animales que, sin él, probablemente habrían tenido que pasar sus días desprotegidos en la calle. A pesar de los pocos recursos, Oscar les ofrece lo más importante: un hogar, comida y, por encima de todo, mucho amor.

Si bien su única fuente de ingresos proviene de una jubilación mínima, no duda en realizar changas esporádicas para garantizar que sus leales compañeros no pasen hambre. De esta forma, la vida de Óscar es una lección diaria de altruismo y sacrificio, demostrando que el amor por los animales no se mide en dinero, sino en voluntad y compromiso.

Sin embargo, la situación se vuelve cada vez más difícil. Los aumentos en el precio de los alimentos y los gastos veterinarios hacen que mantenerlos sea un desafío. Por eso, Óscar necesita urgentemente el apoyo de la comunidad para poder continuar con su noble labor.

CAMPAÑA SOLIDARIA DE OTOÑO: CÓMO AYUDAR A ÓSCAR Y SUS PERRITOS

Frente a esta situación, Fabricio Baeza, amigo cercano y colaborador de Óscar, decidió crear el perfil de Facebook “Amigos de Óscar y sus perritos”, un espacio para organizar donaciones y difundir su causa. Desde allí, se coordina la ayuda para que Óscar pueda seguir adelante con su misión.

CÓMO HACER PARA AYUDAR

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de dos maneras. Por un lado, con donaciones monetarias a través de transferencias voluntarias al alias perritos.oscar.mp (a nombre de Fabricio Baeza, colaborador cercano de Óscar).

Por otro lado, también se reciben donaciones de alimento balanceado, alimentos no perecederos o medicamentos. De esta manera, para coordinar entregas o brindar ayuda voluntaria, las personas se pueden contactar a través del perfil de Facebook “Amigos de Óscar y sus perritos”, donde se organiza toda la campaña solidaria.

Cabe recordar que en enero, una campaña de verano permitió asegurar alimento para los perros durante más de tres meses. Hoy, con el lanzamiento de la Campaña de Otoño, se busca mantener este apoyo y asegurar que Óscar pueda continuar adelante con esta noble tarea.

En un mundo donde el abandono animal sigue siendo una realidad dolorosa, personas como Óscar merecen todo nuestro reconocimiento y apoyo.