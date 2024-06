HOCKEY Náutico Rada Tilly campeón y ascenso en el Argentino de Hockey pista en Comodoro Este domingo culminó en Comodoro Rivadavia el Campeonato Argentino de Hockey Pista en categorías Sub 14 mujeres, Sub 16 mujeres "A" y "B", y varones. Náutico Rada Tilly de la Asociación Austral de hockey levantó al Copa por primera vez en Sub 16 Damas “B”, logrando el ascenso a la máxima categoría.