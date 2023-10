🧐Miopía y uso de celulares. ¿Cuánto es el tiempo de uso recomendado en niños? 📲

Este lunes por la mañana, Juan Ignacio Sahonero, Vicepresidente de la Asociación Austral de Oftalmología, charló en vivo con ADNSUR y habló de un tema que preocupa a los padres en este último tiempo: el uso de las pantallas en los más chicos.

El referente de la AAO sostuvo que en Argentina “estamos viendo un exceso en el uso del celular” en distintas edades, pero sobre todo, en los menores de edad. “Hasta los 3 años debería estar prohibido el uso de las pantallas y entre los 3 y 5 años limitarlo a una hora de uso y compartida con alguno de los padres”.

Sahonero resaltó que no solamente perjudica en la visión, sino también al momento de establecer una relación social en la edad donde es clave la estimulación. "El daño que genera no solo es en el ver, sino en la interacción para que lo que estén viendo sean cosas útiles. Tiene que haber un correcto acompañamiento, hay edades en las que viene bien y otras en las que no estaría recomendado. La problemática del uso de las pantallas está en todas las edades, indicó.

De esta forma, el vicepresidente de la Asociación Austral de Oftalmología presentó el principal problema a la hora de excederse en la utilización de los dispositivos de entretenimiento. “Se sabe que el uso de las pantallas predispone a algunas enfermedades visuales como la miopía. La incidencia de la miopía es alta a nivel mundial”. Y añadió: “necesitamos cambiar el uso de las pantallas por la exposición sola, no estamos hablando de ponerse al sol, sino de salir a jugar al aire libre”. Con un dato revelador, dijo: “por cada hora que el niño está jugando al aire libre hay una incidencia del 2% menos de desarrollar miopía”.

“Se habla de la famosa luz azul, y en realidad no hay evidencia científica que indique que genera miopía”, opinó, y destacó que el problema de la miopía se da porque “hay mucha proximidad al objeto que estamos viendo”. En este sentido, detalló: “una distancia a 30 o 40 centímetros del objeto que estoy viendo prolongado en el tiempo es lo que predispone a una miopía”.

“Las pantallas generan la liberación de un neurotransmisor que es la dopamina, que motiva, hace sentir bien y es el motor de la adicción”.

El alto brillo, como también la implementación de la famosa “luz azul”, significa para Sahonero y otros expertos en la materia “la estimulación del sistema nervioso central”. “En algunos casos produce la inhibición de la liberación de una hormona que es la melatonina, entonces, por ejemplo, los niños que se tendrían que ir a dormir temprano, si quiero que un chico se duerma a las 10 de la noche a las 8 yo ya tendría que prohibir que use pantalla para que ese nivel de hormona que es la melatonina entre a trabajar y te puedas dormir temprano”, resaltó.

Por otro lado manifestó que es gravísimo que los más chicos hagan uso de las pantallas una vez que sus padres se van a dormir para luego ir a trabajar, quedando en claro el exceso ante la falta de control.

Señales de alerta

El vicepresidente de la AAO reveló algunos datos puntuales que podrían derivar en la miopía. “Si escribe pegadito a la hoja y si se acercan mucho a la pantalla”, ejemplificó. “Cuando ven televisión y ves que achinan los ojos, eso es muy claro. En este caso es la miopía, pero en muchos otros casos hay que contemplar que no estamos preparados para darnos cuenta”.

“También ocurre que el chico que nació con ese problema visual está acostumbrado a ver asi. Por eso es tan importante el control anual”, dijo. Y siguió: “a los 3 o 4 años ya podemos comenzar a evaluarlo. Tenemos mucha tecnología a disposición para detectar enfermedades”.

Continuando con sus declaraciones, Sahonero destacó que la miopía no es reversible y que, conforme pasan los años, “es una enfermedad progresiva y eso va en el desarrollo del niño hasta los 20 o 22 años". El referente señaló a su vez que padecer este problema, sumado a pasarse del límite con las pantallas, “empeora la situación”.

Con un mensaje a los padres, reveló que en la actualidad no existe una forma de curar la miopía y que la clave pasa por acompañar a los niños con el uso de anteojos. Como “solución” o tratamiento para evitar la pérdida de visión, sostuvo que la exposición solar de dos horas diarias reduce la curva de progresión, siendo en total de 14 horas semanales.

Por último, concluyó y brindó algunas recomendaciones: “es importante realizarse controles anuales, jugar al aire libre y hacer actividades que los alejen de las pantallas para que el celular no sea la primera opción”.