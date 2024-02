En Comodoro Rivadavia, funcionan más de 35 espacios comunitarios que asisten a familias con meriendas, almuerzos y cenas. Hasta mayo de 2023, la Secretaría de Desarrollo Humano tenía contabilizados 30, pero referentes sociales y voluntarios que se encuentran realizando un mapeo en la ciudad, llevan contabilizados más de 35 merenderos y comedores entre barrios de zona norte y zona sur.

En los dos últimos dos meses se notó un incremento en la cantidad de familias que asisten a merenderos y comedores para buscar su plato de comida o tomar la copa de leche. “Muchas familias que antes nos ayudaban con alimentos, ahora nos vienen a pedir ayuda”, dice Karina Gallardo referente del Merendero “Panza llena” del barrio 30 de octubre.

Hasta el año pasado, Karina y su marido ofrecían de lunes a viernes y sabados, cena y merienda de manera alternada a las familias más necesitadas del barrio. Hoy solo pueden ofrecer una sola de esas comidas (cena o merienda) y no todos los días, sino sólo cuando cuentan con alimentos para prepararlos.

“Recibimos unas 35 familias, que, multiplicado por la cantidad de hijos, llegan a ser 200 personas. Y desde hace dos meses todos los días recibo entre 10 o 15 mensajes de familias nuevas que preguntan si pueden acercarse al comedor. Es más la demanda y más familias”.

“La semana pasada recién pudimos hacer una comida con una donación de pescado que nos hicieron. Pero no recibimos ayuda permanente del municipio. Son ayudas puntuales, porque no estamos dentro del circuito de comedores, no tenemos una personería jurídica. Nosotros nos manejamos con las ayudas particulares y ponemos de nuestros ingresos para comprar y poder cocinar”, mencionó Karina.

Además, la referente recordó que, hasta el año pasado, las familias que asistían eran en su mayoría del barrio 30 de octubre, pero ante la necesidad, este año llegan de diferentes barrios.

Crece la demanda

Lidia Oviedo, voluntaria referente de nuestra ciudad, contó que este crecimiento de espacios se viene viendo desde el 2022. “Hay semanas que algunos espacios no llegan ni siquiera con la leche para hacer una merienda y no la hacen”.

“Hasta el 2019 en Comodoro Rivadavia había alrededor de 20 espacios comunitarios y hoy es altísimo el crecimiento en Comodoro. En la zona del Valle, por ejemplo, hay aproximadamente 20 espacios. Unos 10 en Puerto Madryn y otros 10 en Trelew. Es decir que Comodoro son más”, comparó.

“El pasado ya estaba difícil, pero aunque sea dos o tres veces a la semana o cuando podíamos preparábamos todos los días. Pero nosotros finalizamos el año haciendo pollo al disco para todas las familias. Desde ahí y hasta hace dos semanas no pudimos hacer nada. Es muy difícil”, sostuvo.

Ni frutas ni carne

“Las frutas acá nos las vemos; y para comprar verduras hago rifas. Antes tenía gente que me traía una bolsa de papas, cebollas y zanahorias. Hoy eso ya no ocurre porque está difícil para ellos también. Hago sorteos pero a veces no alcanzo a vender los números”, explicó.

En el caso de la carne “no se ve. Si pollo o pescado. A veces nosotros con dinero de nuestro bolsillo compramos un cajón de pollo y hacemos comidas”.

A días del comienzo de clases

“Algunos kits escolares todavía no llegaron a las familias”, coincidieron Lidia y Karina respecto a las entregas que debe realizar el municipio antes del inicio del ciclo lectivo.

Todos los espacios solidarios están pidiendo últiles escolares.

Aquellas personas que quieran y puedan ayudar, pueden contactarse para donaciones a “Panza llena”, comunicándose al 297 4525712.