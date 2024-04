En Comodoro Rivadavia Analizan la posibilidad de volver a la virtualidad en la UNSJB ante la falta de presupuesto "La virtualidad es algo que tenemos que capitalizar como una opción pero no quiere decir que no genere gastos. El estudiante necesita tener colectividad, es una herramienta para que los estudiantes puedan tener sus clases y actividad y que no tengan costos de traslados", dijo este viernes la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Lidia Blanco.