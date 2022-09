Tiene 10 años, tuvo un ACV hemorrágico y logró recuperarse en tiempo récord

Juan Manuel es un gran deportista, como él mismo se define de "24x7, así eran mis días", hasta que en pleno entrenamiento el 19 de abril, un fuerte dolor de cabeza le impidió seguir. "Nunca me había dolido tanto. Pensamos que con un Ibuprofeno se iba a pasar, pero no", cuenta.

Luego de varios estudios, los médicos le diagnosticaron un ACV hemorrágico y lo internaron en terapia intensiva del Hospital Regional, luego fue derivado a Buenos Aires al Instituto a Fleni y allí comenzó un camino con muchos obstáculos.

La familia de Juan Manuel comentó que la operación tuvo una duración de 8 horas. Allí la situación se complicó porque "la arteria que alimenta la sangre al cerebro dejó un lapso mínimo de tiempo de segregar sangre a su cerebro y Juan Manuel salió de la operación con una hemiplejia en todo el sector izquierdo. Esa hemiplejia le imposibilitó mover la pierna, el brazo y la boca en su parte izquierda. Los primeros estudios que le hicieron fueron muy duros, pero la actitud de Juan Manuel siempre fue de acompañamiento y predisposición para hacer todo lo que le digan los médicos, siempre estaba muy concentrado en todo lo que le decían".

El camino de la recuperación

Los médicos y la familia pensaron que Juan Manuel iba a tener que movilizarse en silla de ruedas. Los terapeutas fueron claves en la recuperación, pero la actitud y empeño de Juan Manuel, definitorios.

"Un día con mi mamá empezamos a pensar dónde iba a dormir, en qué cama, cómo iba a hacer todo esto si iba a estar en silla de ruedas. Mi hermana me mostró que podría hacer ejercicio con silla de ruedas, pero al otro día me dijeron que iba a poder caminar en una semana. Con mi mamá nos largamos a llorar pensando que eso era un logro muy rápido", recuerda Juan Manuel.

Los terapeutas destacan la recuperación de Juan Manuel, "me dijeron que era un genio, que todo estaba perfecto como si no hubiese tenido el ACV". El pequeño gigante está convencido de que hacer ejercicios y actividad física fue fundamental para obtener resultados rápidos.

"Me salvó la vida la actividad física, también esto se hace con paciencia tratando de hacer todos los días algo nuevo. Mi ejemplo es mi seño de correr Carola Ocampos, soy como su hijo porque desde que voy a entrenar todo el tiempo lograba algo más".