Con solo seis años Gustavo Alfredo enfrentó uno de los cánceres más agresivos, el oteosarcoma o cáncer de hueso. Pasó por varias operaciones y tratamientos con leves mejorías que colmaban de esperanzas a su familia. Finalmente luego de cuatro años de lucha -en 2003- se despidió de sus seres queridos, "nos dijimos cuánto nos amábamos y se fue". Así relató Mirta Vidal el momento más duro que le tocó vivir.

Sin dudarlo, decidió transformar su dolor en ayuda a otros y creó la Fundación Padres Unidos en la Lucha Contra el Cáncer Infantil (P.U.L.C.C.I.) y desde entonces todos los años realizan acciones de concientización.

Mirta Vidal contó de qué manera se manifestó la enfermedad. Empezó como un dolor en la pierna luego de haber jugado al fútbol, "al día siguiente fuimos al médico por el temor de que se haya fisurado algún huesito, no había moretones, no había nada. Le hacemos unos análisis y salió una gran infección, ese golpe que tocó la parte de la tibia despertó ese tumor dormido y comenzó a inflamarse porque es el tumor más agresivo el osteosarcoma, cáncer de hueso", explicó.

Una mamá de Comodoro agradeció a quienes ayudaron a comprarle un medicamento de vital necesidad para su hijo

Allí comenzó un largo camino para Gustavo y su familia, que vivían en ese momento en La Rioja, le amputaron una de las piernas, luego comenzó con quimioterapia, apareció nuevamente un tumor y otro más tarde en su pulmón derecho.

"Siempre peleó con mucha fuerza, con muchas ganas de vivir él me contenía. Me decía no llores ma, vos tenes q seguir viviendo. ¿Vivir? Si se me iba lo más preciado que tenia", recordó Mirta.

Cuando Gustavo falleció, dejó un legado de vida para su familia y Mirta comenzó un camino de concientizacion. "Presenté proyectos, ya que no había Oncología infantil en La Rioja" y alertó sobre síntomas en los chicos que muchas veces desestimamos: "El crecimiento no duele. Puede ser una señal pero hay que consultar al pediatra", recomendó.

Llegó el día más esperado: la radatilense que se rapó la cabeza con su hija venció el cáncer

"Es importante hacer un chequeo con su pediatra y hacer un análisis de sangre cada tanto para corroborar si realmente es un golpe u otra cosa. Igual que la fiebre sin causa aparente, inflamación de abdomen", entre otras señales de alerta.

En Luchadores la historia de Mirta y el legado de entrega en memoria de su hijo.