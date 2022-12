Desde junio del año pasado, “mascoteras” de la ciudad de Rada Tilly invitan a la comunidad a dedicarle unos minutos a los perros que están en adopción en la Dirección de Bromatológía Municipal. La idea apunta a mejorarles la calidad de vida brindándoles un tiempo de esparcimiento, darles la posibilidad de interactuar con personas y -quizás- encontrar una familia.

Claudia Gorosito es mascotera de toda la vida. En su momento integró el grupo Alma de Comodoro Rivadavia y hace años en forma individual rescata perros, que una vez que están bien alimentados y sanos trata de darlos en adopción. Se sumó a la campaña de paseos que impulsaron para que los perros del dispensario tengan un momento de recreación. Quería ayudar de alguna manera y como siempre terminó involucrándose y siendo una de las más activas de esta estrategia que hizo que aumenten las adopciones de perros; una idea de puro amor.

“Sabemos que el encierro perjudica muchísimo el comportamiento del animal y la idea es darlos en adopción cuanto antes”, explicó Claudia a ADNSUR.

Gabriela y Yolanda también destinan media hora de su día para visitar a los animales y sacarlos a pasear. “Está bueno que por lo menos un ratito del día esos perritos tengan una alegría. La verdad que no la pasan bien, están en cuatro paredes todo el día encerrados, no ven gente, no sociabilizan, y por ahí el período de adopción se extiende y por lo menos una horita del día le das una pequeña alegría. Invitamos a la gente que tome conciencia y colabore con los paseos y lo ideal es conseguirle una familia porque a ellos les cambiaría la vida totalmente”, manifestó por su parte Yolanda Martínez.

PASEO POR AMOR

Según las voluntarias, los perros fueron denunciados como agresivos y por esa razón permanecen encerrados en caniles. Las ordenanzas vigentes establecen que “si un perro mordedor posee propietario, será confeccionada un acta de infracción al responsable del animal, y en caso que no posea dueño, será puesto en adopción especial siendo cuidado en un sitio en el que no pueda escapar a la vía pública ni poner en riesgo a otras personas”.

Claudia, Gabriela y Yolanda conocen el día a día de los perros que permanecen a la espera de ser adoptados. La mayoría son muy guardianes y suelen estar a la defensiva, por eso para ganarse su confianza necesitan tiempo y mucho cariño.

Gracias al trabajo de las mascoteras, junto a la Municipalidad de Rada Tilly que realiza campañas de adopción y de tenencia responsable de mascotas, hoy el único perro que espera por una familia en Bromatología, es Roberto, “es un perro sumamente guardián, agradecidos y compañero. Estos perros te agradecen el hecho de haberlos sacado de su vida así tan dura”.

En tanto, Gabriela explicó que “Roberto sufrió un montón, estaba a la defensiva y tuvimos que venir muchos días por afuera del canil para que nos escuchara las voces, nos sentamos con él hasta que de repente empezaba a jugar con un palito, tardamos como 10 días en sacarlo por primera vez, además tenía la fama de un perro agresivo y es un bombón. Así fueron los comienzos con él, ahora ya lo soltamos pero es obediente se lleva bien con todos los perros. Cuando te asomabas a la reja te saltaba y te mostraba los dientes y fue cosa de ir todos los días, hablar, sentarse, permitirle a él que te conozca, cuidando los movimientos agresivos, cuidando el tono de voz y bueno de a poquito. Pude entrar a una jaula dónde está encerrado, pude cepillarlo, darle de comer, llevarlo a caminar”.

POR UN ESPACIO AMPLIO

Las voluntarias presentaron notas solicitando acondicionar el predio donde están ubicados los caniles. “El día que no podemos ir los perros se quedan encerrados mirando el canil y una pared. Habría que limpiar el lugar y cercarlo”, señalaron.

Desde la Municipalidad de Rada Tilly, informaron que comenzaron a ampliar las zonas al aire libre y que a principio de 2023 comenzarán con las obras para tener nuevos quirófanos, áreas de vacunación y caniles.

La Municipalidad de la Villa, presta el servicio de esterilización gratuita de perros y gatos como parte del programa “Cuidado responsable de perros y gatos”. Las operaciones se realizan en el quirófano municipal con profesionales y personal capacitado. Además junto con la cirugía proporcionan una dosis de antiparasitario y vacuna antirrábica.

CÓMO HACER PARA PASEARLOS

✅ Tenés que ser adulto, llevar tu dni, calzado cómodo y ganas de pasarla bien.

✅ Hay una planilla donde te toman los datos y otra con las fotos de los perros para que sepan los nombres, allí anotan el perro que vas a sacar a pasear así las personas que vienen después sacan a otro.

La Dirección de Bromatología, está ubicada en Coronel Tomás Espora N°275, y podrás pasear con los caninos de lunes a viernes de 8 a 14 horas, y los días sábados de 9 a 12 horas.