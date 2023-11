En una entrevista exclusiva para ADNSUR, la Lic. Mirtha Alegre, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Nutricionistas de Chubut, explicó qué nos pasa cuando no conseguimos ropa de nuestro talle y queremos vernos bien.

En relación al tratamiento de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), la profesional hizo hincapié en que “el que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, tiene una dismorfia corporal y le cuesta entender de su forma fisica, saber si está en forma, si está delgada”, y al hablar sobre la Ley de Talles, sostuvo: “ Y si encima los talles no nos ayudan, porque un pantalón de talle XL tiene un tamaño y en otra marca tiene otro, entonces me parece bien la Ley de talles en este sentido. Aunque no creo que tenga una implicancia directa sobre lo que es esta dismorfia, o que -porque los talles no están bien- la persona pudiese complicarse o ahondar en una patología. No lo considero así".

Cuánto saldrá este verano alquilar una carpa o sombrilla en las playas de Chubut

Sin embargo, consideró que "habiendo una Ley de Talles ya reglamentada, lo mejor sería que ya en todos los negocios pudieran encontrarse todos los XL iguales, todos los L iguales, de la marca que sea”, manifestó.

El vínculo con la comida

Respecto a si en el consultorio entran pacientes tratando de reducir el talle, describió que “eso pasa permanentemente, a veces por comparación propia ‘quiero volver al talle que usaba antes’”, reveló.

“Cuando el paciente viene convencido de que subió de peso y que quiere bajar, no habla del talle, te dice que quiere bajar determinada cantidad de kilos. A veces te dicen que pesan lo mismo, pero que la ropa no les entra”.

En ese caso, la nutricionista indicó “hacemos una lipometría para ver la proporción corporal. Vemos qué cantidad de tejido adiposo tiene, qué cantidad de masa muscular. Porque hay gente que hace que mucha actividad física y tiene mucha masa muscular y esto también pesa en la balanza, pero es un peso saludable. Sin embargo, cambia las proporciones corporales”, mencionó.

Accidentes en Chubut: "Uno de cada 100 conductores, tiene alcohol en sangre"

Los ayunos intermitentes

Al hablar de los ayunos interminentes,muy nombrados en estos tiempos, la profesional sostuvo que “se practican indiscriminadamente”, y consideró que “es una práctica que es aplicable con mucho cuidado y respeto. Porque si yo practico un ayuno, tengo que planificar muy bien cuál va a ser mi primera comida, porque le hice faltar nutrientes a mi cuerpo. No comí y ahora me como una hamburguesa doble queso con mayonesa porque mi cuerpo me estaba pidiendo nutrientes, porque lo tuve en ayuno de 12 o 14 horas”.

Se hizo la graciosa dejando marcas de besos en la ropa de hombres en un boliche y se hizo viral

Además, determinó que “son prácticas complejas, en lugar de estar bajando de peso correctamente, lo estás haciendo con nutrientes que no corresponden. Seguramente estás bajando la masa muscular y ganando tejido adiposo”.

En ese sentido, explicó que “un ayuno mal aplicado está llenando con un valor calórico y una composición de nutrientes que no es la adecuada para el cuerpo con grasas y carbohidratos”.

En los casos de "picoteo", se puede aplicar. “En estos casos, estamos disparando la insulina con ingestas muy seguidas. En estas personas se busca disciplinarlas, haciendo ayunos más largos, entonces empezás a bajar el estado inflamatorio que tiene una persona que picotea todo el tiempo”.

¿Qué se ve en consultorio?

La Lic. Mirtha Alegre señaló que “la persona más grande, generalmente se acerca con la derivación de un médico clínico, que le encontró un síndrome metabólico, un colesterol alto. Viene buscando esto y hacemos las correcciones necesarias, desde el peso hasta corregir lo clínico”. En el caso del joven y adolescente, asisten “porque quieren rendir más en el gimnasio, quieren más masa muscular. Y el adulto joven ”busca cuidarse para mantenerse".

¡Sorpresa en las redes! Una reconocida aplicación anunció su fin tras 14 años

Los costos de las alimentos: ¿Se puede comer sano, variado y en precio?

La nutricionista consideró que “es dificil pero se puede corregir. Podés invertir tu dinero en determiando alimento o podés gastarlo en un mal alimento. Hoy se está volviendo a la comida casera, los bizcochuelos hechos en casa, galletas caseras y sanas”.

Para esta situación “están los etiquetados frontales, que ayudan a darnos cuenta de lo que tienen esos alimentos. Hoy podés comprar los ingredientes y hacer la comida en casa. Aunque sea hecho con manteca y azúcar, es más saludable”, destacó.

“Tenemos que pensar que podemos agregar buenos nutrientes al cuerpo y no alimentos o comidas que no lo son y sólo llenan un espacio calórico que -a la larga- terminan enfermándonos”, resaltó la doctora.

Alquileres en Chubut: "La ley impactó en los precios, pero no se observó una caída en la oferta"

Y concluyó: “Es importante saber elegir, no perder de vista que la cocina casera siempre va a ser mejor, que no perdemos tiempo en la cocina, lo invertimos. Que hay alimentos que están rotulados, como los lácteos, que seguimos necesitándolos porque son fuente de calcio y proteínas.Tengo que saber que no puedo estar comiendo queso todo el tiempo, pero que tampoco tengo que dejarlo de lado. Los alimentos se miden por lo nutritivo que son. Frutas, verduras, están llenos de vitaminas, minerales, me van a dar una buena hidratación. Carnes rojas, blancas, pescados y todo lo que yo prepare en casa seguramente va a estar bien”.