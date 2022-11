👴🧑Ley de nietos: ¿Quiénes pueden tramitar la ciudadanía española?

Siguen aumentando las consultas en Comodoro por el trámite de doble ciudadanía española. En diálogo con ADNSUR, Isabel Sánchez Izquierdo, Vice Cónsul de España en Comodoro confirmó que la inquietud de las personas viene desde hace mucho tiempo, “cuando aún no estaba reglamentada la Ley y ya querían saber qué había que presentar”, indicó.

La ley entró en vigencia en octubre pasado, “aunque costó muchos años de evaluarla”, sostuvo Sánchez Izquierdo, en referencia a que “hay muchos claros oscuros que todavía no están definidos”.

En ese marco, explicó que esta ley tiene tres anexos. “El 2 y 3 son claros”, señaló, en cambio, el 1 que es el de los nietos de abuelos o abuelas por el exilio. “Esa parte no está bien definida. Uno lo lee y entiende que es para todos los nietos, pero hay unas comitas que te hacen dudar y no es para todos”, resaltó.

Por lo pronto, la personas comenzaron a enviar la documentación, “sean nietos de exiliados o no lo sean”.

Asimismo, están evaluando el anexo 3 -que es el más claro-, el de los nietos. "En su momento cuando salió la ley de nietos, tomaron la ciudadanía y sus hijos eran mayores, entonces no pudieron tomarlas. Hoy las pueden tomar los hijos de esos nietos, aunque sean mayores. A su vez, transmitirselas a sus hijos menores”, aclaró.

La gente que envió la documentación y aplican para el anexo 1, le están otorgando turnos para los primeros días de diciembre, para firmar el acta de jura.

“Ya serían ciudadanos españoles. Se obtiene la doble ciudadanía, no se renuncia a la naciaonalidad argentina”, indicó la Vice Consul y agregó, “antes sólo podían acceder a la doble ciudadanía los hijos o nietos de abuelos españoles. Ahora está la posibilidad de que las mujeres abuelas pueden transmitir la nacionalidad”, detalló.

Persecución y exilio

👉Una forma de comprobar esta situación es con el pasaporte de entrada en esos años. Con una pensión de esa época. Hay consulados que no están solicitando esta condición, con lo cual esta semana podría haber definiciones al respecto.

Cómo iniciar el tramite

📤Deben enviar un mail al vice consulado: ch.crivadavia@maic.es . Está ubicado en San Martín 364, 1° piso, los miércoles de 9 a 12 horas.

📄Las personas deben reunir toda la documentacion, luego se escanea y se envía al mail del consulado de Bahía Blanca.

Allí recepcionan el material y les envían un mail con un turno asignado para ir a firmar el acta de jura a Bahía Blanca. El trámite es presencial.

“Lo más difícil de conseguir podría ser el acta de nacimiento de los abuelos. Hoy googleas el Registro Civil donde hayan estado inscriptos los abuelos y te lo mandan. Están demorando un mes aproximadamente”, detalló.

En Comodoro “hay unos 3 mil españoles y descendientes con nacionalidad. Con esta Ley, tendremos muchísimos mas. Se quieren ir porque no ven que en Argentina tengan futuro, pero tambián hay que saber que no está facil en España. No es fácil conseguir trabajo, y alla están complicados los españoles. Cuando sos joven estás a tiempo de probar y volver a Argentina”, concluyó.