La vida de “El Chino” Corvalán: de marinero a una década viviendo en la calle

Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

En Comodoro Rivadavia se estima que alrededor de 200 personas viven en situación de calle. Algunas duermen en plazas, otras en cajeros automáticos o en el hall del Hospital Regional, protegiéndose como pueden del viento y del frío que, incluso en verano, cala hondo. En esta parte de la ciudad, que a veces pasa inadvertida para muchos, Fabián “El Chino” Corvalán forma parte del paisaje. Hace diez años vive en la calle junto a sus perros y cada noche duerme en un rincón de la costanera donde acomoda su colchón, un par de mantas y algunas bolsas con sus pertenencias.

Nos sentamos a los pies de su cama improvisada, nos tomamos un café y escuchamos su historia para entender cómo es vivir al abrigo – y a merced – del viento.

Cuando el sol se oculta y la mayoría ya está en sus casas, otra ciudad aparece: silenciosa, fría, con sombras que se mueven entre las calles buscando un lugar para pasar la noche. En un rincón de la costanera, bajo un alero, se escucha el sonido de una radio y una voz que nos invita a pasar. Los perros no están; “se fueron con un amigo, porque si no los iban a dejar acercarse”, nos dice “El Chino”, que ya está recostado en su colchón fumando un cigarrillo.

Comodoro: alertan sobre una nueva modalidad de estafa virtual que “vacía” las cuentas bancarias de grandes usuarios

Fabián Corvalán tiene 61 años, nació en Mendoza y pasó casi cuatro décadas en el mar. “Yo soy marinero, trabajé 37 años en los barcos como radero”, dice con orgullo. Recorrió costas, conoció puertos, pero una quebradura expuesta en el tobillo lo obligó a dejar la vida embarcada. Antes, mar adentro, su casa estaba donde echaba ancla. Ahora, paradójicamente, su ancla es un colchón en la costanera, muy cerquita del puerto.

“¡Esta no es mi casa! -nos advierte-, casa tienen los locos”, dice. Lo suyo, más que un hogar, es un punto de regreso; tiene hijos y amigos que lo buscan y lo invitan a pasar unos días en sus hogares, pero “yo soy como el caballo o como el perro que siempre busca su querencia y vuelve al mismo lugar”. El Chino se siente a gusto en libertad: “me levanto a la mañana, busco el bidón con agua, me lavo la cara, me acomodo un poco el pelo, arreglo las pilchas y si estoy con mis perros… vamos y salgo a donde está el sol. El sol es todo para mí. Estar tranquilo y que no te moleste nadie”, explica.

Jornada laboral reducida: ¿Se vienen los viernes libres?

La vida de El Chino es simple: “Te podría nombrar cantidad de necesidades —dice— pero con lo poco que uno tiene es suficiente para pasar el día. No para sobrevivir; yo no sobrevivo. Yo vivo”.

“Yo no sobrevivo. Yo vivo”

Entre sus pocas pertenencias, hay dos objetos que cuida con especial cariño y lleva con él donde vaya: una medalla traída del Vaticano por un amigo marinero y una flecha que le regaló un gaucho patagónico. “Eso siempre va conmigo. Siempre, siempre”, asegura. “Soy creyente, por ahí me enojo, pero gracias a Él estoy sobre la tierra. Soy muy feliz, nunca me acuesto amargado o triste. Cada vez que me acuesto, siempre le pido a Dios otro día más para cuando me levante. Soy feliz todo el día.

UN COLCHÓN FRENTE AL MAR Y DOS PERROS COMO FAMILIA

La historia de la cripta secreta subterránea: un tesoro de 300 años escondido en Argentina

En su espacio, además de sus pertenencias, hay lugar para los demás. "Tengo amigos que por ahí me vienen a visitar. Tengo mucho para brindar, tengo un colchón más. Tírate acá -les digo- tomemos un trago para que le entre al cuerpo."

En la calle hay una red de cuidado mutuo: “somos como una familia, nos ayudamos unos a otros. El que tiene poco le da al que no tiene nada y el que tiene mucho le da al que casi no tiene”. La noche puede ser peligrosa para quien no entiende los códigos de quienes la habitan. Cuando camina, la calle, “El Chino” guarda sus poquitas pertenencias en un nicho de gas que está muy cerca del lugar donde duerme. “Antes siempre tenés que mirar para un lado y para el otro, para que nadie vea dónde las guardas, porque si no, ahí se pierden. Es peligrosa la calle y hay más gente que antes en situación de calle. Yo he visto mucha agua pasar por debajo del puente, mucha gente que ha estado también igual, cayeron en una situación así y después se fueron”, dice, haciendo una seña al cielo.

Viajaban al Sudamericano de Natación de Aguas Frías, quedaron varados y se metieron al Muster en plena nevada

“La calle es una selva, hay códigos para sobrevivir”

"Tengo amigos que también han fallecido, han caído en el alcohol y en las drogas y no tienen nada. Yo, por lo menos, tengo un colchón, tengo frazada y tengo una mochila. Ellos no tienen nada; dormían en el hospital, dormían en los cajeros automáticos y hay muchos así."

El Chino es un hombre amable, de conversación fácil y con un vocabulario que sorprende. Entre anécdotas y recuerdos de distintos puertos, deja ver la experiencia de sus 37 años en el mar. Le gusta hablar de películas y las trae a colación cada vez que quiere explicar algo. “Es un agradecimiento a ustedes —dice, refiriéndose a la entrevista— porque está bueno explicarle a la gente y también a la sociedad que nosotros no somos malos. Sí, hay gente mala, obviamente, pero la mayoría somos personas tranquilas, piolas. La gente de la calle es muy humanitaria, muy copada.

Chubut tiene una de las mejores rutas de la Patagonia para cruzar del mar a la Cordillera de los Andes

CALLEJERO POR ELECCIÓN

En los últimos meses, y para mitigar el invierno, en la ciudad se habilitaron refugios y espacios de contención que ofrecen cama y comida caliente a quienes están en esta situación. Además, organizaciones sociales recorren todas las noches las calles, reparten café, viandas y prestan un oído para que la madrugada sea menos dura.

Algunos aceptan pasar la noche en los refugios; otros, como “El Chino”, le escapan a los lugares donde hay mucha gente y prefieren la soledad de la noche. “El derecho a ser callejero no te lo puede sacar nadie. La sociedad muchas veces te discrimina o te incrimina porque piensan que sos ignorante, que sos un alcohólico de m... entonces vos tenés que demostrarle a la gente que vos no sos esa persona que ellos piensan que sos. Por eso digo 'con derecho propio'.”

En Comodoro un par de zapatillas cuesta lo mismo o más que el alquiler de una casa

Ya es entrada la madrugada y el frío se siente en el cuerpo; sin embargo, "El Chino" se prepara para pasar la noche en su "querencia". "No me gusta ver a una persona que tiene un pájaro encerrado o un perro atado. No me gusta ver a un animal que se está muriendo de hambre y atado, porque todos tenemos derecho a la libertad y eso es hermoso. La libertad es algo espectacular."

Visitar sin preguntar

Oriundo de Mendoza y con su oficio de marinero, dice que recorrió decenas de puertos del mundo: Francia, Italia, Sudáfrica, México, Panamá, Chile y Perú.

Se quedó a vivir en Comodoro porque estaba su mamá, que trabajaba en la noche y él tenía el deseo de “recuperarla”. El Chino tiene nueve hijos y nietos. Algunos viven en Mar del Plata, mellizos en Mendoza, uno en Italia y dos mujeres que residen en Comodoro Rivadavia, con quienes tiene contacto directo. “Cada tanto voy a su casa o ellas me vienen a buscar; venimos, nos tomamos unos mates aquí, vamos al paseo costero, pero ninguno de mis hijos me pregunta cómo estoy; está prohibido de mi parte”, dice, revelando algunos códigos familiares.

¿Cuánto sale viajar a El Bolsón este verano 2024?

“Yo soy como el caballo o como el perro que siempre busca su querencia y vuelve al mismo lugar”

Cuando la noche cae sobre Comodoro y el viento patagónico atraviesa la ciudad, “El Chino” acomoda su colchón mirando el mar que fue su casa por casi 40 años. Allí, entre recuerdos de travesías y un puñado de pertenencias, reafirma su elección: vivir libre, sin paredes ni techo, bajo el mismo cielo que un día lo vio zarpar.