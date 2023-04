Lucía Barazzutti es oriunda de Puerto Madryn, fanática de Guillermo Brown y actualmente se encuentra viviendo en La Plata, donde participa de las diversas batallas de rap demostrando todo su talento desde el sur del país.

“Puerto Madryn, divino tesoro, viento que quema las piernas, una ciudad tan bella, donde no hay lunas, hay un conglomerado de estrellas”, comenzó improvisando la joven, en una entrevista para ADNSUR. Y explicó, “lo que hago es rapear improvisado, lo que es freestyle, no escribo ni nada”.

En ese sentido, valoró: “es un momento de total adrenalina, de estar viviendo solamente el asunto de estar improvisando, entonces no hay tiempo a darte cuenta lo que está haciendo la cabeza”, describió la artista urbana.

Conmoción en el fútbol: Un nene de 13 años se desplomó y murió en pleno partido

En relación al vínculo con sus colegas del arte, destacó que “el ambiente fue muy amigable” con ella. “Recién estoy apareciendo en la escena más grande, que es en Buenos Aires”, contó.

“Es un ambiente que suele ser muy hostil con las mujeres, asi que estoy con la guardia en alto todo el tiempo. Me he cruzado con comentarios o rimas en batallas que por ahí decís ‘pensé que ya no pasaba’ pero han sido los menos”, relató Lucía.

Al consultarle sobre otra de sus pasiones, la rapera indicó que es hincha de independiente y de Guillermo Brown. “Cuando me fui allá dije 'bueno necesito aferrarme más a la identidad madrynense, y cuando empecé a ir a competir y vi que los videos eran publicados quería que se entienda que no soy de La Plata, sino que vivo ahí, pero soy de Madryn”, sostuvo.

"Vengan urgente": el desesperado llamado del empresario por la muerte de una joven que cayó de un sexto piso

La joven explicó que se hacen competencias en las plazas, en anfiteatros y algunos lugares públicos. “Clasificás ganando una batalla previa en el mismo día”, indicó, y mencionó que por ahora está asistiendo a competencias y batallas.

En las redes sociales, podés encontrarla como @luzzia.barazzutti.