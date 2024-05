Habrá una charla gratuita sobre las claves para una vida de bienestar a través del autoconocimiento

En un contexto marcado por la pandemia y la constante conectividad digital, surge la necesidad imperante de priorizar el bienestar personal. La Dra. Rosana Gogorza, destacada neuróloga especialista en bienestar, nos ofrece una perspectiva única sobre cómo el autoconocimiento puede ser la llave para una vida más plena y satisfactoria.

“Después de la pandemia hubo un antes y un después en la salud mental de las personas y en las cuestiones de adaptabilidad. En este mundo 360 en el que hoy estamos viviendo terminamos estando conectados 24/7. Tenemos que preguntarnos en qué lugar ponemos el bienestar. Empezar un recorrido partiendo del autoconocimiento y de darme un espacio para mí, para poder estar un poquito mejor cada día más allá de las circunstancias”, dijo en una entrevista con ADNSUR antes de la charla que dará este jueves a las 19 horas en el auditorio de Osde.

Consultada sobre cómo lograr que el contexto no nos condiciones en este camino del bienestar, la especialista manifestó que “el ser humano es el único ser que tiene la posibilidad del reto. Rever ese pasado que nos termina generando situaciones de angustia, de lo que no fue, o de lo que fue y no queríamos. Estamos permanentemente pensando en el futuro, que por un lado está buenísimo, porque podemos planificar, pero por otro lado es la causante de los altos grados de ansiedad que terminamos viviendo. Entonces hoy cuando hablamos de bienestar tratamos de sacar el contexto y empezar por el aquí y ahora digamos. Por eso se propone un camino de auto conocimiento, cultivando ciertas herramientas. Los seres humanos vivimos en sociedad, entonces si vamos a esperar que el contexto mejore para tener bienestar, va a ser difícil”.

La especialista propone asumir que hay un contexto que no podemos modificar, pero sí puedo modificar mi forma de pensar, mi actitud, ciertas determinaciones y el cultivo de ciertos hábitos.

QUÉ HERRAMIENTAS AYUDAN

“La meditación y el Mindfulness son dos actividades que hoy tienen evidencia científica que mejoran la calidad de nuestros pensamientos, nuestro funcionamiento cerebral. El hoy, cómo estoy transitando, dónde pongo el foco, como voy generando mejores rutas o nuevas alternativas en mi cerebro para poder tomar herramientas y poder vivir mejor, como ocuparme de la alimentación o de la calidad de mis sueños, de los vínculos”.

Para Gogorza, muchas veces el empezar a decir “no” es la mejor herramienta y lo que más nos cuesta. “Porque el no, tiene mala prensa”. Entonces la gente dice ¿cómo estás? Está todo bien, y la verdad es que a veces no está todo bien y uno tiene que parar, reflexionar. Hoy tenemos un cerebro que lo podemos modificar, si cambia la forma de pensar va a poder modificar el comportamiento, va a poder modificar cómo se siente y eso va a ayudar a vivir cada vez mejor. Se descubrió a través de los estudios de neurociencia lo que se llama la neuroplasticidad cerebral. Las neurociencias nos dicen que tenemos un cerebro que es flexible, podemos generar hábitos y lo fundamental es empezar de a poco”.

La especialista recomienda comenzar con pequeños objetivos y reservar en nuestra agenda un momento para nosotros, más allá del trabajo, de atender a los chicos, la casa, la comida. “Media hora, cuarenta minutos por día dedicarme a mí. Estamos inmersos en una sociedad productiva donde el hacer y hacer esta bien. Entonces tomarme 20 minutos para no hacer nada es una de las primeros pasos para tener bienestar”.

QUÉ SE VE EN EL CONSULTORIO

“Mucha ansiedad, insatisfacción, incertidumbre y cuadros de depresión, trastorno de sueño y consumo de sustancias adictivas. La realidad es que todo lo que genera incertidumbre y cambio genera dolor y el tema es que el dolor el cambio es doloroso, pero hay que tratar de transitarlo, hay que acompañarlo. Cambió la forma de trabajar y de relacionarse, cambiaron los vínculos. En muy corto tiempo, muchos cambios”

A medida que nos sumergimos en un mar de cambios y retos constantes, recordemos las sabias palabras de la Dra. Gogorza: el bienestar no espera a que el contexto mejore, sino que comienza con pequeños pero poderosos cambios en nuestro interior. Asumamos el desafío de conocernos a nosotros mismos, cultivar hábitos saludables y priorizar nuestro equilibrio emocional como pilares fundamentales para una vida plena y significativa.