Se dice que los chorizos más ricos de Comodoro Rivadavia salen de una callecita angosta del barrio José Fuchs. Allí, en Tacuarí N° 230, funciona desde hace 35 años la fábrica Gamar, creada por José “Pepe” Vidal, un emprendedor que, con 81 años, todavía marca el ritmo de la producción, organiza a su equipo, controla la calidad y aprueba cada lote antes de que salga al reparto.

La historia empezó casi de casualidad y se transformó en un emprendimiento familiar en expansión que abastece a toda la ciudad y se prepara para crecer en la región, manteniendo un sello único: sus chorizos se reconocen porque son los únicos atados con hilo rojo, una marca registrada que ya forma parte de la identidad local.

EN LA MESA DE LOS COMODORENSES

“¿Vos pensás qué satisfacción que los domingos tantas mesas estén sirviendo tus productos?”, le preguntó una vez el quiosquero del barrio a Pepe Vidal. “Y no sé… me tocó adentro porque no lo había pensado así. Es estremecedor”, admite él con una sonrisa tímida.

La anécdota resume lo que significa Gamar para la ciudad: un emprendimiento nacido del esfuerzo que se volvió parte de la vida cotidiana de los vecinos.

Pepe todavía se levanta cada día a las siete de la mañana para abrir la fábrica y no falta nunca. Lo suyo parece una rutina más, pero lo que produce impacta directamente en la comunidad. Desde esa calle angosta del Fuchs salen los embutidos que acompañan los asados del fin de semana en cada barrio.

Con una producción mensual de más de 32 mil kilos entre chorizos, hamburguesas en tubo y salchichas parrilleras, lo que empezó con una maquinita y recortes de carne hoy alimenta a todo Comodoro, aunque su creador todavía no termine de dimensionar el alcance de su obra.

¡HAGAMOS CHORIZOS!

El inicio fue casi una casualidad. Pepe tenía la representación de un frigorífico bonaerense y, con cada envío de carne, quedaban los recortes que no se podían vender. Un amigo, el empresario Visser, le propuso una idea: “¡Vamos a hacer chorizos y venderlos!”. Compraron una maquinita pequeña en Bahía Blanca y empezaron. “Yo tenía muy buenos contactos con Escribano de ‘La Proveeduría’ y con el frigorífico ‘San Jorge’, donde era repartidor.

Estuvimos un año trabajando juntos y apareció una pequeña fábrica en venta. Yo le dije a mi señora que vendiéramos un departamentito que teníamos en Mar del Plata. Le prometí que en tres meses lo recuperábamos. "Todavía está esperando”, recuerda Pepe entre risas. Así nació Gamar, nombre que homenajea a Gabriel y Mariela, sus dos primeros hijos. Años después se sumaría Ezequiel.

UN DÍA EN LA FÁBRICA

La jornada comienza a las siete de la mañana, organizando el reparto y la producción del día. “Para mí es todo un poema. Yo no estoy sentado, bajo a cada rato a ver qué pasó con esto o aquello. Me gusta controlar todo”, cuenta Pepe. Si bien la fábrica creció en maquinaria y tecnología, el proceso no perdió su esencia manual.

Primero se preparan los tubos de hamburguesas, luego salen los chorizos y las salchichas parrilleras. Pepe detalla las proporciones: “Los chorizos llevan carne vacuna, tocino y un 5 % de grasa”. Luego, toda la carne se pasa por la picadora y ocurre la magia cuando se agregan los condimentos: especias naturales y un toque de nuez moscada. La mezcla se transforma en chorizos que luego se atan —a mano o con máquina— y se cuelgan de a 42 en ganchos para orearse antes de guardarse en cámaras de frío. Dato clave: en la carnicería, los chorizos de Gamar se reconocen fácilmente porque son los únicos atados con hilo rojo, un detalle patentado por la empresa.

“Nosotros seguimos haciendo prácticamente lo mismo porque le estamos poniendo el corazón a lo que hacemos. Así que, si bien se ha modernizado y eso nos da un poco más de alivio, el procedimiento es el mismo de siempre. Sabemos que el producto tiene aceptación, le hemos encontrado el gusto, el sabor justo. La gente va a comer un producto nuestro, no le va a repetir el gusto, no va a encontrar coágulos, por eso todo se elige manualmente. Acá se elige todo”, explica Pepe.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN SUEÑO

Actualmente, la producción alcanza todos los barrios de Comodoro, pero la familia proyecta un nuevo desafío: una planta más grande para abastecer a toda la región, que está ubicada en la ruta 39 y esperan inaugurar pronto.

“Nunca lo soñé, pero creo que lo vamos a poder tener. Un logro muy grande que jamás pensé. Yo no hago esto porque quiera más plata, lo hago porque me gusta, porque creo que es un buen ejemplo para mis hijos. ¿Qué más puedo pedir?”, dice Pepe, orgulloso.

“Yo me voy a quedar acá —en referencia a la de calle Tacuarí—, yo soy del barrio. El Pepe del Fuchs”. La expansión no significa abandonar las raíces. “Nos han ofrecido ir a otros lugares, pero somos de Comodoro. Queremos mostrar lo que hacemos, que la gente vea cómo se elaboran los embutidos. El secreto está en la materia prima, en la higiene de la fábrica y del personal. No hay misterio, todo está en el cuidado”, asegura.

UNA VIDA DEDICADA AL TRABAJO

Pepe recuerda sus orígenes con humildad: “Yo tengo sexto grado. No terminé la secundaria porque en ese tiempo había que trabajar o trabajar. Éramos muy humildes. Caminaba desde el Pietrobelli hasta el centro para llegar a la Escuela N°24 y no faltaba nunca. Tengo el orgullo de decir que fui escolta de la bandera”.

Fue uno de los últimos integrantes del Oratorio del Padre Corti, a quien tiene muy presente en su conversación. Estudiaba a la mañana y a la tarde tenía que salir a trabajar para ayudar en la casa. “A los doce años andaba como albañil con las manos ajadas por el cemento. Así fue hasta que cumplí quince años. Ahí estudié dactilografía porque era una de las cosas que te pedían en esa época”.

Dicen que en la vida no se puede tener todo, pero Pepe Vidal desafía el refrán. Podemos decir que tiene “la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos”. Son las cuatro de la tarde y Pepe cierra una nueva jornada laboral, hace el último recorrido por la fábrica, revisando cada detalle como hace desde hace más de tres décadas. Y quizás ese sea su mayor logro: no una máquina, ni una receta secreta, sino haber construido con trabajo y familia un proyecto que ya forma parte de la mesa de Comodoro.