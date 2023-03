“La Hormiguita viajera", el jardín maternal del horror que funcionó en Comodoro

Por este hecho fueron señaladas tres docentes de la institución y la propietaria a quienes un grupo de padres denunció penalmente. Se abrió una investigación pero no prosperó porque la justicia consideró que no había pruebas suficientes para avanzar con la causa.

Fue un caso cerrado por falta de pruebas (Caso N°47.923/2012), pero no olvidado por muchas de las familias que creían que “La Hormiguita Viajera” era un espacio de contención y de cuidado para sus hijos.

“La foto fue impactante, para comer tenían las manos atadas a las sillitas y no sé qué otra cosa pudo haber pasado. Mi hijo tenía dos años. Nos enteramos un domingo día de la madre. Sale todo eso en Facebook y empecé a recibir mensajes y como no lo podía creer yo tenía el teléfono de las docentes y les comencé a mandar mensajes preguntándoles qué pasa, si estaba todo bien. Tenía que darles el beneficio de la duda, pero no recibía respuesta, silencio, silencio, silencio y nos preguntábamos qué iba a pasar mañana porque nosotros un viernes retiramos a nuestros hijos del maternal y el lunes ya no teníamos jardín donde llevarlos”, recuerda Julieta, una de las mamás que de manera inmediata radicó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.

Expedientes Comodoro accedió a una de las denuncias realizada por las familias, el documento describe parte de los hechos. A a los nenes “le tiraban del pelo, lo arrastraban por el piso, lo ataban a la silla, le ponían cinta en la boca, le tiraban las orejas, le daban cachetadas” y agrega que las docentes les decían a los nenes “de que de esto no se habla”.

“Cuando vi por primera vez en el Facebook la fotos de ese bebe amordazado, la verdad que se me congeló el alma. Nunca me imaginé que iba a ser tan siniestro-explica otra de las mamás que solicitó preservar su identidad- Fue dramático en algún punto porque te sentís vulnerable, te sentís mala madre, te preguntas como no me di cuenta, como yo pude haberla dejado con esos monstruos. La verdad que muy angustiante”.

Ese mismo día las familias se concentraron en el exterior del Jardín Maternal que estaba ubicado en calle Cosme Lavalle 2646 del barrio Pueyrredón y exigieron respuestas; la presencia de la propietaria y una explicación por parte de las tres docentes denunciadas. “Recuerdo que no había respuesta. A las docentes no las vimos más, no había nadie que nos esclareciera qué estaba pasando, que había pasado, por qué a los chicos se los trataba así. Silencio”.

Unas 6 familias radicaron la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, Intervino el Servicio de Asistencia a la Víctima y psicólogos forenses que acompañaron a las familias. El abogado de las familias propuso caratular la causa como “lesiones leves” y “víctimas de maltrato infantil”.

De manera inmediata las docentes involucradas fueron separadas del cargo y la institución cerrada. Llamativamente durante la madrugada se registraron incidentes; un intento de incendio que alcanzó a un sector de la cocina, muebles e impregnó de humo la casa.

“En dos oportunidades mi hijo fue a Cámara Gesell –explica Julieta- yo estaba muy nerviosa, nunca me había tocado atravesar una situación así. En Fiscalía lo vio un profesional, con juegos, les hacen escribir cosas, dibujar pero mucho no le pueden preguntar”.

Se inició un proceso angustiante pero no largo, porque en menos de un año la justicia ya tenía su veredicto.

Durante los días subsiguientes se realizaron las inspecciones correspondientes a fin de recolectar pruebas en la institución. Según indica la Cédula de Notificación “se pudo establecer que la fotografía que había sido publicada en redes sociales, fue tomada en el interior del jardín en coincidencia de la mesa de comer y la ventana y la declaración de la profesora de folklore quien admite haber extraído la foto en cuestión”.

Respecto de la autoría de la cinta en la boca del bebé y la materialidad delictiva del hecho, el documento indica que “no se ha podido acreditar las lesiones en el cuerpo o en la salud” del niño que había sido amordazado. En este sentido, el Ministerio Público Fiscal resuelve archivar el caso. “Que los testimonios de los chicos eran muy chiquitos, que una sola documentación en este caso la foto no era suficiente y se habían destruido pruebas en el lugar”, indica una de las madres denunciantes.

Jardín cerrado, ¿problema terminado?

Según las autoridades municipales el jardín tenía habitación para funcionar hasta el 11 de julio de 2013 y contaba con un certificado comercial extendido en los rubros de guardería, Jardín maternal y espacio recreativo. Además, según indica la Cédula de Notificación emitida por el Ministerio Público Fiscal, los “jardines maternales privados son controlados y supervisados por Supervisión de Nivel inicial dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut.

El caso de la “Hormiguita viajera” marcó un antes y un después y obligó a discutir el rol del Estado en el control y habilitación de estos espacios.

Pablo Martínez, ex Concejal (UCR) e integrante de la Comisión N°2 de Niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y sectores vulnerables se refirió a la revisión que realizaron respecto de las ordenanzas vigente “y en base a eso poder introducir las reformas necesarias para lo que se estaba dando en la ciudad, que en algunos casos eran jardines maternales que eran habilitados como espacios de juegos lúdicos que terminaban siendo jardines maternales”. Entre las propuestas se encontraban exigir un examen psicotécnico, un psicofísico, cuestiones actitudinales, y también saber cómo es la integración social del docente.

“Para luego no tener que padecer lo que habían padecido esas familias en este u otros casos que no fueron denunciados o no salieron a la luz. Se necesita saber cuál es el listado de los jardines maternales habilitados y si cumplen con la normativa vigente de la ordenanza sancionada en el 2013”.

Según un relevamiento realizado en 2012 por la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, en la ciudad al menos 9 jardines trabajaban sin habilitación.