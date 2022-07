Este domingo llega la 19°Edición de "Banzai": cuáles serán las actividades y los distintos puestos para visitar

Este domingo 11 de julio llega la 19º Edición de Banzai, el primer evento "pospandemia" de este ciclo de cultura asiática. En una entrevista para ADNSUR, Alejandro Pérez, uno de los organizadores recordó "antes hacíamos 2 eventos por año".

La movida de Banzai comenzó hace 12 años. Alejandro lo describió como "un evento que reúne un montón de cosas. Para fanáticos del coleccionismo, todo lo que es manga, lo que embolsa es algo que se viene gestando hace muchos años, es algo que se popularizó ahora”, valoró.

Vuelve el concurso del “kame-kame-ha”, un desafío para aquellos que se animen a subirse al escenario y permanecer el mayor tiempo gana. "Vamos a tener trivias, un show de una banda, concurso de cosplay, personas que se disfrazan y es todo un arte", resaltó uno de los organizadores.

"Yo creo que debe ser considerado un arte con su propio espacio, es teatral lo que pasa con Cosplay, podes interpretar un personaje de comic, de una novela, a veces son personajes desconocidos. Pero ese es el espacio del Banzai, ser como te gusta ser. Podes ir con tu familia, muchas veces los papás van a dejar a los hijos y se quedan porque encuentran algo que les gusta como tondercat”, señaló Pérez.

Por otra parte, habrá sectores fijos, como "un callejón de artistas, con ilustradores, escultores, artistas locales que van a exponer". "Van a tener originales, print, en Comodoro hay mucho talento, nos gusta darle el espacio para fomentar lo que nos gusta”, remarcó.

El evento contará con más de 70 puestos, con gente que vendrá desde Córdoba, Tucumán, Trelew, "son personas que les gusta lo de colección, manga, ropa y accesorios, todo temático. El que viene sabe que va a encontrar cosas de esta onda”, anticipó.

La entrada para los menores de 7 años será libre y gratuita, como también para las personas con discapacidad y jubilados.

“Somos dos personas que organizan esto a pulmón hace mucho tiempo, siempre fue autogestionado, no tenemos ayuda económica de ningún ente. Fue difícil volver después de la pandemia. Yo particularmente me dedico a hacer eventos, pero tampoco quisimos que esto muera en pandemia, hay gente que no lo comprende, piensa que no somos de Comodoro”, sostuvo.

“Tenemos un público muy sano, la mayoría es muy buena onda y nosotros igual fuimos moldeando el evento para que sea así. Es un evento familiar y queremos que siga siendo así”, concluyó.

Todos los horarios y actividades están disponibles en la página de Facebook "Banzai eventos de anime".