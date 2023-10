Según los datos relevados por la Fundación Convivir, en contacto con el Área de Prevelentes del Hospital Regional, en Comodoro Rivadavia “hay unas 200 nuevas personas que viven con VIH" en lo que va del 2023.

En total, en la actualidad rondarían las 1000 personas que tienen el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Un dato preocupante es que, en la población, "sólo un 20% usa preservativos”.

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Mirta Balcón de "Fundación Convivir" brindó detalles sobre el trabajo que vienen realizando en la ciudad, y advirtió que “este número no se corresponde con los resultados que vamos teniendo en la ciudad”.

Problemas con el látex

Una problemática urgente a resolver es que “no hay preservativos a nivel nacional”. El país no tiene preservativos peneanos y “estamos esperando que eso se resuelva”, indicó Balcón.

Infecciones de Transmisión Sexual en aumento

Balcón manifestó, “Nosotros estamos en contacto con el Área de Prevelentes del Hospital Regional y tenemos acceso a los nuevos diagnósticos. Vemos que este número no se corresponde con los resultados que vamos teniendo en la ciudad. Nosotros creemos que son muchos más. En total serían unas 1.090 personas este año y el año pasado las estadísticas indicaban más de 800".

Y enfatizó: "Creemos que hay datos que no se llegan a sistematizar porque hay personas que son diagnosticadas en el sector privado y esos casos quedan por fuera. Por otro lado, hay personas que no acceden al sistema de salud”.

“Los datos estadísticos no suelen reflejar lo que sucede en Comodoro, Chubut ni siquiera a nivel nacional. Los casos en la capital petrolera son más de mil", estiman desde la Fundación.

Prevencion

“Solo un 20% usa preservativos. Y el principal problema lo tenemos con las personas adultas, no con los adolescentes, como muchas veces se cree. Los aumentos y diagnósticos de VIH han cambiado a lo largo del tiempo", sostuvo la integrante de Fundación Convivir.

Por otra parte, informó que “aumentan los disgnósticos positivos en mujeres de más de 30 años, heterosexuales, y de ese porcentaje, un 90% lo adquiere de su pareja. En población de lesbianas, no se registra un aumento alto de casos positivos”.

También se da un aumento de diagnóstico positivo en hombres mayores de 40 años heterosexuales. En estos casos “el aumento es preocupante, porque los hombres no se acercan al centro de salud hasta no tener algun síntoma”.

"Como Fundación visitamos aquellos espacios y lugares de trabajo donde hay mayor cantidad de población masculina para ofrecer la posibilidad de hacer un test rápido.

“Nos acercamos a Capsa, PAE, YPF, UOCRA, Sindicatos. No hubo ninguna respuesta positiva, no nos permitieron ingresar con este tipo de charlas ni ofrecer los test rápidos. Nos dijeron que realizan test y chequeos dentro de la empresa de manera rutinaria. Sin embargo, los test de VIH están prohibidos en los preocupacionales. Sabemos que los están haciendo y les decimos que es ilegal. No tuvimos apertura, queríamos trabajar en esos sectores porque al ser esta zona petrolera, Comodoro es una de las zonas donde hay alto porcentaje de hombres respecto de las mujeres. Este tipo de trabajo estaba articulado junto con la UNPSJB”, sostuvo Balcón.