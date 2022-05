En los últimos tiempos, las redes sociales, los espacios laborales y escolares son los lugares donde más se presentan casos de discriminación. Pero, ¿cómo denunciarlos?.

En una entrevista exclusiva para el canal de ADNSUR, Amilcar Infante, delegado de INADI en Chubut explicó cómo es el procedimiento para radicar este tipo de situaciones de discriminación.

En ese marco, Infante señaló que “la ley 23542 todavía habla de la discriminación pro razas" y recordó que proviene de 1988 y bien tuvo modificaciones "necesita replantearse, es algo que se está solicitando”.

En relación a las denuncias, el delegado informó que el Observatorio de INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), recibe un promedio de "1500 denuncias anuales por ciberbullying", en redes sociales y en juegos online. Una de las más importantes es twitter, y también "se toma el teléfono de mensajes por Wp, el radio es muy amplio”, destacó.

“En Chubut no tenemos datos, van al observatorio y se hacen estos datos generales a nivel país”, sostuvo Infante.

Actualmente, se registran "dos denuncias por discriminación, por cuestiones de nacionalidad y raza, en Comodoro. Es grave que sucedan por la diversidad cultural que hay en la provincia. Si hay dos denuncias seguramente hay muchos casos más que no se denuncian”, puntualizó.

“Hay gente que por ahí, por falta de información no realizan la denuncia y por eso, tenemos que seguir trabajando la cuestión de la otredad. No es tolerar, es aceptar la diversidad. Porque si decís - yo te tolero -, es como que le estoy haciendo un favor, pero hay que aceptar cómo es y convivir con la otredad”, resaltó.

En ese sentido, el delegado de INADI señaló que se necesitan políticas públicas "para que la gente tenga las herramientas a su alcance, para que el proceso de denuncia sea pertinente”, anheló.

“Cuando se da en una escuela, si la persona tiene entre 13 y 16 años, la denuncia se puede hacer pero tiene que estar acompañada de la persona que esté a cargo de ese menor. Hoy tenemos diversidad de familias, puede ser con sus tíos o abuelos con sus tutores. Si tiene más de 16 años, puede hacer la denuncia por su cuenta, en chubut@inadi.gov.ar", explicó Infante.

En los casos de ciberbullying, pueden hacerlo directamente online en observatoriointernet@inadi.gov.ar. Aunque se concentran en Buenos Aires, se trabaja en conjunto con las delegaciones de la zona.

“Hay que aclarar que INADI no tiene poder de policía, pero si tenemos una importancia en el sentido de que se si judicializa. La justicia toma a el informe que realiza INADI para el proceso judicial”, sentenció Amilcar.

INADI, además, acompaña y asesora. Frente al primer contacto que hace la persona con el Instituto, se llega a un análisis del caso a fines de saber si hubo discriminación. Lo primero que se realiza es un encuentro entre las partes, se llama al acosador, y se le pide que por voluntad propia deje de realizar estos actos. También se puede llamar a que participen en charlas o espacios para trabajar el tema.

“Los actos discriminatorios generan un daño grave psíquico, y eso repercute en el estado físico. Lo que intentamos es un punto de reunión, llegar a un acuerdo y en caso de que la persona, siga con la misma actitud, acompañar frente a una acción judicial con el informe que realiza Inadi”.

✋¿CUÁNDO UN ACTO ES DISCRIMINATORIO?

La ley 23592 dice que "toda persona que no pueda ejercer el derecho porque se lo limite, por cualquier cuestión como raza, género, nacionalidad, forma de pensar, pensamiento político o gremial, condición social, etc" se considera un acto de discriminación. Como, por ejemplo, "no poder ingresar a un establecimiento educativo porque no comulgó con la religión que los directivos aprueban”, ejemplificó.

INADI no puede imponer multas, siempre es hacia la buena voluntad de las partes, pero puede generar un informe con todas las pruebas, se recaban pruebas, fotografías, testigos, audios, etc. Ese informe se le da a la persona que labra la denuncia, para que tenga más peso en la justicia.

La gran mayoría de las denuncias por discriminación se dan en el ámbito laboral: “se pueden hacer denuncias por situaciones en redes sociales, pero a veces es difícil llegar a ese perfil, si hay alguien detrás de eso”, mencionó.

“Por cada kilómetro que nos alejamos de las grandes ciudades, hay un derecho que se vulnera, no es lo mismo la construcción que hay en las grandes ciudades, sobre los derechos. Hay instituciones que acompañan si hay vulneración, pero no es igual en los pueblos o parajes, donde es más difícil ser uno mismo, sea por la condición sexual, raza o lo que sea. En esos lugares sentís que estás solo”, concluyó.