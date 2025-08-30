Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

En una emergencia, cada segundo puede salvar una vida. Pero, ¿qué pasa del otro lado del teléfono cuando alguien marca el número de emergencias? Los operadores telefónicos son quienes reciben ese primer llamado y evalúan si se trata de un código rojo, amarillo o verde, según la gravedad.

"Los operadores del despacho son nuestra mano derecha arriba de la ambulancia, porque son los que recaban la información y están en contacto con la familia, porque nosotros al paciente todavía no lo vimos", explica Humberto Sahade, enfermero y chofer de la ambulancia.

En el camino, el médico y el enfermero comienzan a analizar cuáles serán los pasos a seguir al llegar a destino. La sirena indica que la ambulancia tiene prioridad, pero durante el recorrido se repite una escena: no todos los autos dejan paso. En medio de esa tensión, el chofer y el enfermero tienen que mantener la calma y estar atentos.

Los profesionales coinciden en que una de las tareas más difíciles de esta profesión es comunicar a los familiares una noticia dolorosa. “Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Al final del día, si fue una guardia complicada o “heavy”, es fundamental hacer un balance sobre qu�� estuvo bien y qué podríamos mejorar, y eso lo hacemos en equipo. Hacer catarsis después del servicio es importante”, explica Humberto, con más de quince años de experiencia en la empresa.

“Acá nos vinculamos mucho y trabajamos en equipo; aprendemos de nuestros compañeros, que son nuestro cable a tierra.”

Estar preparados

Estar a bordo de una ambulancia significa estar preparados para todo: desde una situación extrema en la que corre peligro la vida de una persona hasta una caída o un control de rutina. Médicos y enfermeros ven en un mismo día un abanico de patologías a las que deben dar respuesta. “A mí lo que más me gusta de este trabajo —dice el Dr. Renzo Sirero— es ver patologías variadas desde que salís de un domicilio y llegás a otro. Es tremendo: es como que cerrás una puerta y abrís otra totalmente distinta, donde hay que decidir qué hacer y cómo”, detalló. “También me gusta cuando nos agradecen, porque eso nos reconforta.”

Humberto se muestra muy comprometido con su trabajo; dice que su propósito en la vida es “ayudar al otro” y deja un mensaje para la comunidad: “Tienen que saber que vamos a ir cuando nos llamen. Y lo más importante, siempre vamos a estar. Recuerden siempre que cuando nos necesiten vamos a estar”, dice.

Nuestros abuelos

En Emec reciben entre 40 y 50 llamados por día y la gran mayoría son para atender a adultos mayores. Caídas, dificultades respiratorias, pérdidas de conocimiento o cuadros gripales son los más frecuentes. “Tenemos pacientes que son recurrentes; los conocemos desde hace mucho tiempo. Da gusto conversar con ellos, poder hablar, asistirlos, ayudarlos. La mayoría son abuelos y abuelas que necesitan compañía”, explicó Renzo. “Nos ofrecen de todo: almuerzo, cena, cafecito, chocolate, con tal de que nos quedemos hablando quince minutos. Es impresionante. Hay muchos abuelos que están solos y a veces vamos más a charlar que a medir signos vitales”. “Eso también es salud —agrega Humbero, asintiendo con la cabeza—. No solo lo físico, sino lo psicológico, el acompañamiento, el cuidado.”

Cada salida es distinta: a veces se trata de una urgencia, otras de un control de rutina y muchas veces de acompañar a un abuelo que espera hablar con alguien. Pero todas tienen algo en común: el compromiso de un equipo que deja todo por salvar vidas. “Eso es lo que más nos mueve: estar ahí cuando m��s nos necesitan”, dicen antes de volver a encender la sirena.