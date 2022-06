Aldana Mellano, Gabriela Cárdenas y Tania Moreno son las nuevas camioneras de carga pesada de la Municipalidad de Comodoro. Una de ellas, en diálogo con ADNSUR, confesó que "tenía idea de camiones", no de manejarlos completamente, sino de moverlos, transportarlos, "porque antes era bombera", y pensó "ya que está la posibilidad, me postulé y me llamaron", comentó con entusiasmo.

🚚 ¿Cómo fue el primer día? ¿Hubo una preparación previa?

Las choferes hicieron un curso de Volvo, donde les mostraron el camión, realizaron una práctica en el autódromo y después "a trabajar". "Fue todo fácil", valoró Gabriela.

Actualmente, en zona norte se encuentran trabajando cuatro mujeres, y en zona sur otras cinco.

💪 ¿Cómo ven este cambio a futuro?

"Que a futuro, se puedan convocar a más compañeras. No se si llegaremos a la igualdad de cantidad entre hombres y mujeres pero por lo menos que haya equidad".

Las camioneras destacaron que lo que más les gusta de este trabajo es que "no es tan rutinario". "Ir, venir, andar", lo hace más dinámico.

Una de ellas, reveló que siempre le gustaron los camiones, "era algo pendiente que tenía, se me dio la oportunidad y lo hice", expresó.

📝Consejo para las chicas que quieran ser camioneras

"Que arranquen nomás. La idea es primero sacarse los prejuicios que te meten, encontrar a alguien y decirle 'quiero aprender' y subirte y arrancar".