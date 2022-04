Los 40 años de la gesta de la Guerra de Malvinas no serán una fecha más en Comodoro Rivadavia, desde todo el país arribaron veteranos en las últimas horas y días para participar de la vigilia y de los actos que se llevarán a cabo en la ciudad.

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Juan Pérez, relató a ADNSUR que el recuerdo de las Islas Malvinas es “permanente”, incluso “en el centro de veteranos se vive Malvinas los 365 años del año. Cada vez que nos juntamos estamos hablando de Malvinas y no de otras cosas”.

“Siempre se recuerda a nuestros camaradas perdidos y a los que hemos perdido en estos 40 años. Son sentimientos encontrados”, reconoció.

“Muchos veteranos tienen muchas consecuencias. Tratan de salir adelante con el apoyo de sus familias. Muchos veteranos han caído en el suicidio, por enfermedades patológicas y eso es consecuencia de que el Estado no ha brindado la asistencia a la salud como corresponde”, lamentó.

Sin embargo, resaltó el acompañamiento firme de la sociedad para con los ex combatientes y estimó que sin dudas, este 40 aniversario no será la diferencia, por lo que invitó a la comunidad a acercarse a las distintas actividades que se realizan ya en la ciudad petrolera.

Este viernes 1 ° de abril desde las 20 horas se llevará adelante la Guardia de las Estrellas, en el Paseo Costero del mismo nombre, que finalizará con un show musical, con la presentación de Piero y Alejandro.

Sábado 2 de abril

✓09:30 horas: ceremonia en el cementerio oeste para rendir homenaje a los caídos.

✓10:30 horas: ofrenda floral en el monumento de Gendarmería en el Paseo Costero.

✓11 horas: acto central en la intersección de las calles San Martín y 25 de Mayo, donde se realizará el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de las Fuerzas Armadas.

✓ 13:30 horas: almuerzo especial con los veteranos de guerra con una entrega de medallas y veteranos.

✓ 16: 00 horas: colocación de ofrenda floral en el monumento Gesta de Malvinas

✓ 19: 00 horas: reconocimiento de la Universidad de la Patagonia a los caídos en el aula maga

Domingo 3 de abril

✓ Habrá una actividad con el Club de Pescadores El Pique de un torneo infantil de pesca. Se recaudarán insumos de limpieza e higiene para el Hospital Regional y Alvear