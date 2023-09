En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Sol Smith, una Micropigmentadora de Comodoro Rivadavia, explicó la técnica que utiliza para hacer los “tatuajes 3D”.

Según comentó, hace doce años realiza esta técnica conocida como “Micropigmentación”.

Tomó cursos en Italia para aprender a hacer la reconstrucción de la areola mamaria y desde hace años lo realiza en nuestra ciudad.

“Es una técnica que decidí realizarla para aportar mi grano de arena a la gente que necesita. Hay personas que necesitan olvidar por lo que pasaron y quedarse así y otras deciden seguir y verse bien cuando se miran al espejo”, expresó.

Acá en Comodoro, “si bien no se conoce mucho, hay muchos doctores que me envían muchas personas”, señaló. Pasado el año de la última cirugía, las pacientes ya pueden hacerse esta técnica.

TATUAJE VS. MICROPIGMENTACIÓN

“El tatuaje va a capas más profundas de la piel, en cambio, la micropigmentación a penas pasa la primera capa de piel. Por eso es semi permanente”, explicó Smith.

También se realiza en las cejas “con la gente que tiene alopecia, personas que tienen entradas en el cabello para lograr verse con la apariencia de vellos”, ejemplificó.

Según indicó, “normalmente no duele porque en la zona donde están operadas ya no tienen sensibilidad”, y agregó “hay personas que necesitan micropigmentar los dos lados y otras sólo uno. En caso de que sea un solo lado, se toma de referencia el otro pecho para el color, la forma, tamaño, pezón”.

En relación al método de trabajo, remarcó "tenemos reglas para tomar medidas y muchos pigmentos para mezclar gotita por gotita para llegar a los colores para darle ese efecto realista. Con luz y sombras”, desarrolló.

MANTENIMIENTO

“Es recomendable retocarlo cada tres o cuatro años. Es una zona donde el pigmento no se va tan fácil como en las cejas, por ejemplo. Hay muchas personas que desconocen la técnica o que piensan que sólo esta práctica se puede realizar en Buenos Aires. Hoy en día es muy común hacérselo”.

“Muchas vienen con dudas y me hacen muchas preguntas. Otras me piden hacerse el pezón con forma de corazon, me han pedido hacer unas flores que para mí fue un reto porque no soy tatuadora”, relató.

TIEMPO DE SESIÓN

Normalmente, una sesión tarda entre tres o cuatro horas. “Los pacientes ya están con ganas de verse y yo les digo que esperen hasta el final. Y cuando se paran y se miran al espejo, realmente es muy lindo. Se les cae un lagrimón, me dan las gracias, están felices y eso para mí es lo mas gratificante”, valoró.

Es una práctica que Sol realiza sin costo. “No la cobro y le doy prioridad a esa paciente porque cuesta decidirse. De todas maneras hay personas que me quieren pagar igual y lo hacen”, concluyó.