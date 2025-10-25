Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

José Luis Pinilla nació y creció en el barrio Comercio, en kilómetro 8, donde el viento te empuja al colegio y te enseña a afirmarte para no caer. De chico jugaba al básquet en el Club Petroquímica y ayudaba en la ferretería familiar, “Spring 21”.

En 1996, recién casado con Silvia Orellano, viajó a España en su luna de miel. Recorrieron distintas regiones, visitaron familiares y conocieron Andalucía, Francia y parte de Suiza. Lo que comenzó como un viaje de tres meses se transformó en el inicio de una nueva vida en Almería. Años después, el destino volvió a ponerlo a prueba. En 2009 perdió a Silvia, su compañera de toda la vida, tras ser diagnosticada con cáncer y, apenas un mes y medio después, también a su madre, Ana. Viudo y con dos hijos pequeños, José Luis aprendió a reinventarse entre el dolor, el trabajo y la paternidad.

Hoy, con 51 años, mira hacia atrás con serenidad. Después de dos décadas en España, dirige una delegación comercial de una empresa internacional de seguridad y manifiesta una profunda gratitud hacia quienes, en medio de tanto dolor, le tendieron una mano para poder seguir adelante.

El basquet y una lección de vida

En Comodoro Rivadavia, José Luis Pinilla tenía el mapa de su vida dibujado en pocas cuadras: la casa familiar, la ferretería de sus padres en el kilómetro 8, el club Petroquímica y la cancha donde pasaba horas jugando al básquet. “Me crié en el club desde chico, desde que llegó el ‘Negro Bermúdez”, recuerda.

Él marcó un camino en el deporte y en el barrio. "Estuve también dos o tres años en el Club Gimnasia y Esgrima, en la época de Uranga, el ‘loco’ Montenegro, Richiotti; me tocó vivir muchas cosas chulas con compañeros como Germán Varas, con entrenamientos de exigencia”, recuerda hoy, a sus 51 años, sin advertir cómo el deporte y el juego en equipo lo forjaron para sostenerse durante los años más difíciles.

Empezar de cero

En 2008, a Silvia le diagnosticaron cáncer. Un año después, el 3 de mayo de 2009, falleció. “Mi hija Rocío tenía un año y mi hijo Agustín, siete. Pero un mes y medio después murió mi madre. Fueron momentos muy duros, pero no me quedó otra que seguir.” A partir de ese momento, José Luis quedó solo con dos hijos pequeños, una hipoteca y una vida que debía reorganizarse desde cero.

“Mis dos hijos fueron el motivo principal para levantarme todos los días. Todo lo que hice fue por ellos”, repite a lo largo de la conversación.

Durante años durmió apenas tres horas. Trabajaba de noche, llevaba a los chicos al colegio, cocinaba y volvía a empezar. “Tenía que trabajar para que a ellos no les faltara nada. Fueron años de sacrificio, pero también de aprendizaje. La juventud me acompañó para poder resistir y, sobre todo, la gente buena que apareció en el camino.”

Manos que sostienen

En medio de ese torbellino, una familia amiga se convirtió en su sostén. “La familia Codina es más que familia —cuenta Teresa—; el marido y sus tres hijas criaron a mi hija como si fuera una más. Tomar esa decisión no fue fácil, pero fue lo mejor para ella.”

Su hija Rocío y Agustín crecieron rodeados de afecto. “Si algún día yo falto, sé que mis hijos van a estar acompañados. Eso me da paz. Les debo mucho, porque nunca estuvieron solos”, dice, con una mezcla de orgullo y gratitud que resume su forma de mirar la vida.

Del sacrificio al crecimiento

Con el tiempo, José Luis logró estabilizarse y construir una carrera sólida. “Pasé por muchos trabajos: hostelería, venta de seguros, hasta que entré a una empresa de seguridad. Empecé desde abajo y hoy soy gerente de una delegación”. Trabaja en Roquetas de Mar, a 45 minutos de su casa. Dirige un equipo comercial y lidera proyectos en una de las compañías más grandes del mundo en sistemas de alarmas. “Acá nadie te regala nada —dice—. Pero si te esforzás, si planificás, se puede. Lo que tengo lo hice yo; no le debo nada a nadie. Y eso me da una satisfacción enorme.”

A más de 25 años de haberse ido, hay cosas que el tiempo no borra. “Extraño pescar los fines de semana, en España nunca pesqué. También el básquet, lo podría haber retomado, pero mi vida fue muy movida y no pude”, cuenta.

Al viento no lo extraña, pero le da gracia escuchar decir que en Almería hay viento. “No saben lo que es el viento de Comodoro; nosotros íbamos al colegio con 80 km/h con la mochila al hombro ¡y no se lo creen! Al final creo que todo esto, pues, te marca un poquito, te hace más fuerte. Venimos de situaciones complejas; estamos acostumbrados a luchar. Mi madre marcó ese camino y, quieras que no, pues lo tuve que aplicar en varias ocasiones. Ese viento te hace fuerte”. Tal vez tenga razón, porque hay vientos que despeinan, pero también te empujan hacia adelante.

Los hijos, su mayor orgullo

Hoy Agustín tiene 24 años y se recibió en el área de laboratorio. “Se lo pagó él; desde los 18 fue independiente”, dice con orgullo. Rocío, con 16, está terminando el secundario con notas muy altas y se prepara para la universidad. “Está creciendo bien, es feliz, y eso es lo más importante”. Entre ambos está el sentido de todo. “Mis hijos son el motivo principal de mi crecimiento”, dice José Luis.

Durante años, José vivió entre tableros y pelotas de básquet. En Petroquímica aprendió que ganar no siempre es lo importante, que a veces se trata de pasar la pelota a tiempo y de no dejar al compañero solo. Tal vez por eso su historia está hecha de asistencias, de amigos que lo ayudaron, de familias que lo acompañaron y de la importancia de enfrentar las adversidades en equipo.