Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

A los 60 años, Nora Veninga, maestra jardinera jubilada y referente de la educación en Comodoro Rivadavia, decidió mudarse a Asturias, España. Para poder obtener la residencia, tuvo que cursar nuevamente el colegio secundario, esta vez como alumna. Lejos de ser un contrasentido, fue un desafío que disfrutó con el entusiasmo de una principiante. Entre trámites, viajes y clases, Nora cuenta cómo es volver a empezar lejos de su tierra, qué extraña de la Patagonia y cómo se prepara para enseñar español a extranjeros.

Nació en Sarmiento, pero vivió dos décadas en Comodoro Rivadavia, donde se convirtió en una figura clave de la educación de nivel inicial. Fue maestra en el jardín N° 406 del barrio José Fuchs, dirigió el jardín “Tilisueños” en Rada Tilly y luego se animó a fundar los suyos: “Carita de Ángel”, “Naricitas”, “Mamushka” y “Bebotines”.

“Me dediqué toda mi vida a los chicos. Siempre fui inquieta, movediza, de esas que buscan nuevos desafíos”, se define. Sin embargo, el ritmo se volvió insostenible. “En un momento era un loquero absoluto, mucho estrés por las crisis económicas de nuestro país. Llegó un punto en que me saturé de tal manera que dije: ‘No, esto no lo quiero más para mi vida’”.

La decisión fue drástica. “Decidí vender todo, así, de un día para el otro, y volví a mi pueblo en Sarmiento. Necesitaba estar con mis papás, con mis hermanos, volver a pisar tierra firme. Los diez años con los jardines fueron muy complicados”.

Un viaje que rompió esquemas

Hace cuatro años, una invitación para conocer España cambió su perspectiva. “Yo no lo tenía en mis planes porque, aunque trabajaba mucho, el dinero no me rendía como para ahorrar lo suficiente y viajar. Mis viajes eran cortitos, dentro de la provincia. Cuando vine a España, se me abrió un mundo. Caminaba por las callecitas, veía a muchos latinoamericanos y me decía a mí misma: ‘Si toda esta gente pudo venir, ¿por qué yo no?’”.

La curiosidad, esa cualidad que la movió siempre, se encendió. “Quería ver cosas nuevas, emprender una vida distinta. Yo soy muy de agarrar el bolsito y arrancar. A partir de ese viaje, empecé la cuenta regresiva: me faltaban dos años para jubilarme. En ese tiempo, me puse a estudiar un Máster en Español para Extranjeros”.

Hace poco más de dos años, Nora tomó la decisión que sorprendió a muchos: dejó Chubut y se instaló en La Felguera, un pueblo del Principado de Asturias. “Lo decidí y me fui sola. Para mi familia y amigos fue fuerte, pero sentí que era el momento de hacer algo diferente. No me quería quedar con las ganas de saber cómo era empezar de nuevo en otro lugar”.

El inicio no fue sencillo. Para poder quedarse en España de manera legal, tenía que presentar una estancia por estudios. Y ahí llegó el giro inesperado de esta historia: eligió volver a cursar el colegio secundario.

De maestra a alumna

El contraste era evidente: una mujer con décadas de experiencia frente a las aulas, de pronto, estaba del otro lado del pupitre. Pero encaró ese nuevo camino con el entusiasmo y la dulzura que caracteriza a quienes enseñan a los más pequeños.

“Me sentí cómoda enseguida. Cuando uno está viviendo su propia vida, pierde la percepción de lo que los otros ven. Mis amigas, que se recibieron conmigo de maestras jardineras y también fueron directoras, me decían: ‘Ni loca, ni que me regalaran el pasaje hago lo que hiciste vos’. ¿Y sabés qué? Yo ni me di cuenta. Lo hice, iba contenta con mis libritos a la escuela de nuevo. Todas las etapas que vivo o las cosas nuevas que emprendo, las hago con mucha alegría”.

La mirada desde lejos

Como a tantos comodorenses que viven afuera, la distancia le dio otra perspectiva. “La distancia empieza a mostrarte todo lo bueno que tenés en tu país”, reflexiona. “Cuando pasás un montón de cuestiones burocráticas acá, decís: ‘Bueno, estas cosas también pasan en Argentina’. Ellos ven nuestro país como algo místico, sobre todo la Patagonia. Cuando digo que soy patagónica, me dicen: ‘¡Me encantaría conocer!’. Entonces, una empieza a valorar mucho más lo propio”.

Ese ida y vuelta de percepciones le marcó un camino. “Yo vine buscando una mejor calidad de vida y, claro, acá hay cosas distintas, pero entendí que la felicidad también depende de uno y de cómo elige vivir”.

Hoy, Nora da clases de español para extranjeros y aprovecha cada oportunidad para recorrer Asturias y los países vecinos. “Siempre fui de animarme, de ir para adelante. Ahora tengo más tiempo, disfruto los viajes, las caminatas, conocer nuevas culturas. Estoy en esa búsqueda de seguir aprendiendo”.

No se arrepiente de nada. Con su historia, Nora nos enseña que la vida no es una carrera, sino una suma de comienzos. Y que el aula más importante es aquella en la que nos atrevemos a ser alumnos otra vez, sin importar la edad que figure en el documento, porque las ganas de aprender son el verdadero motor que nos mantiene vivos.