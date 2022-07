De Comodoro a La Voz: "Subí dispuesto a encarar mi sueño, a dejarlo todo" dijo Adrián, el día después de las audiciones a ciegas

Adrián Alexandre Tapia es uno de los representantes de Comodoro, y este domingo dos sillas voltearon para elegirlo, Ricardo Montaner y Lali, y así darle paso a la etapa de las "batallas". El joven músico, de 21 años, eligió el equipo de la estrella pop y así completó su equipo. "Es un personaje igual, una capa, me hizo reir un montón", comentó sobre su primer trato con la cantante.

En un ping pong de preguntas y respuestas, el periodista Mat English también dialogó con el artista e integrante de la banda de folclore de estilo andino de Comodoro "Sin Fronteras" y entre otras cosas, destacó que quien le inculcó la música desde chico fue su padre, y luego su madre, quien siempre le cantó canciones desde pequeño (de la cuna), y entre otros estilos que le gustan, por ella conoció el rock nacional.

Pero para entender el presente del artista, primero nos remontamos al momento en el que decidió presentarse al casting, en el Centro Cultural de Comodoro. Allí, donde nacieron las esperanzas.

PRIMER PASO: EL CÁSTING

Antes de La Voz Argentina, Adrián trabajaba en la recepción de un hotel. "Entraba a las 12 de la noche y salía a las 8, y a las 10 entraba en la cámara de comercio a otro trabajo en el que estaba haciendo márketing y publicidad por el programa 'Jóvenes con mejor trabajo'. Ese día pedí permiso en el segundo trabajo, me re hizo el aguante mi jefa con todo esto. Salí y me fue a buscar mi mamá. Me venía intentando convencer hace rato. Entre ella, mi abuela y mi novia", recordó.

"La fila daba vuelta el Centro Cultural, bocha de gente. Me habló mi vieja, me insistió y me ablandó el corazón. Me cambié y fui, me crucé a varios amigos. Entramos y estuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde".

El joven músico explicó que los hacían pasar de a 40 chicos y a todos les daban "10 a 15 segundos para cantar". Si les gustaba, les pedían otro tema. "A mi me pidieron dos canciones, se acercó Paul, el coach de Lali, y me dijo 'quedate por acá que te vamos a llamar para que hagas una prueba de cámara, en frente de una de las coach de Buenos Aires'", señaló.

Así fue como, en esa primera instancia, Adrián cantó "Tonada para remedios", una versión que interpretaba Mercedes Sosa y "Amapolas", de Juan Luis Guerra, acompañado de su guitarra.

EL LLAMADO DE LA ALEGRÍA

Después de un mes de espera, llegó la tan anhelada llamada telefónica, aunque el primer intento de la producción de Telefé en comunicarse con Alexandre fue fallido.

"La primera vez no atendí, no escuché el teléfono y me llama mi mamá para cagarme a pedo", contó entre risas. "Te están llamando de La Voz, ¿por qué no atendés?", le dijo la madre desesperada. "Estate atento que mañana te llaman de nuevo al mediodía. Y ese llamado si, cuando corté el telefono estaba solo, no tenía con quien descargar, me agarró una ansiedad en el corazón y me largué a llorar, despues de un rato se me pasó. Esa fue la primera impresión. Todavía no caigo. Mucha gente me escribió cosas lindas", manifestó visiblemente emocionado.

LA PREVIA A LAS AUDICIONES A CIEGAS

El primer viaje a Buenos Aires duró tres días y fue para avanzar en los ensayos de las audiciones a ciegas. Un mundo nuevo, de vibraciones y sensaciones, que la vida le regaló y supo aprovechar.

"La gente es muy amorosa, muchas personas de acá de la Patagonia, me hicieron sentir cerca de casa. De Yhosva me hice muy amigo, de todos en realidad. Con la mayoría pegué muy buena onda y se hizo un grupo humano hermoso, de amistad. De pasar a ser unos extraños, nos amalgamamos y estamos cantando todo el día. Es alucinante la experiencia. Imaginate en un hotel a 200 músicos, todos guitarreando juntos", expresó.

"Los segundos antes de cantar pensé mucho en mi mamá. Muchos nervios sentía, y hacía el esfuerzo de canalizarlos. Estaba emocionadísimo de irme con Sole, pero tenía el equipo completo. Pero es Lali es una genia, un personaje, una persona muy capa, me hizo reir un montón".

DESDE EL SUR

Al consultarle sobre algún referente de música local, Adrián eligió a Shaman Herrera. "Lo admiro muchísimo", sostuvo.

"Si no hubiera sido músico, seguro elegía algún otro tipo de arte. Me gustan algunos deportes igual, también la actuación. Quizá hubiese actuado", destacó.

Frente a esta primera instancia que supero con éxito, el joven músico reveló "soy consciente de que subí dispuesto a encarar mi sueño, a dejarlo todo", concluyó.

La próxima etapa que deberá superar será la de las "batallas". Y Comodoro, una vez más, le brindará su spoyo. ¡Vamos Adrián!