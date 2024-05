ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Denunciaron penalmente a ex miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Rawson El Consejo de Administración formalizó este jueves la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra ex miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda por presunto delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, tipificado en el art. 173 inc. 7° del Código Penal.