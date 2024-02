La situación carcelaria en Chubut está al límite. Al 5 de febrero de este año, hay unas 667 personas privadas de su libertad en la provincia mientras que la capacidad máxima permitida en los establecimientos carcelarios es de 573. Homicidios, robos y delitos contra la integridad física son los delitos que engloban a la mayor cantidad de personas privadas de libertad que hay en Chubut.

ADNSUR entrevistó a Javier Francisco, Secretario Penal de la Defensoría General de Chubut, quien explicó que el cupo varía de una semana a otra “y es importante aclarar que no hay ninguna persona tirada en el suelo durmiendo de una celda, hay camas para todas las personas que están alojadas” comentó, y agregó que, en la provincia 7 de cada 10 presos tienen una sentencia firme, “algo muy distinto a lo que pasa en el resto del país”, resaltó.

La población carcelaria tiene una tendencia al aumento; Trelew es la circunscripción judicial que mayor cantidad de presos aloja, se trata aproximadamente del 60% del total de la provincia y Comodoro Rivadavia ocupa el segundo lugar albergando a unas 165 personas. “Trelew ha crecido exponencialmente a la fecha en cuanto a cantidad de personas privadas de su libertad además alberga a detenidos de distintos puntos de la provincia”, señaló Francisco.

Respecto a los lugares donde se encuentran alojadas las personas, el funcionario explicó que las comisarias deberían se lugares de detención provisorios, y pasados los primeros momentos procesales -no más de 48 horas- los acusados deberían ser derivados hacia otro lugar. “En nuestro caso actualmente el 29,4% de las personas privadas de su libertad están alojadas en comisarías. Y algunas están cumpliendo condenas dentro de las comisarías, este es el desafío para los tiempos futuros, el poder llegar a una situación distinta “admitió.

La Defensa Pública de la provincia de Chubut acompaña y representa al 95% de la población carcelaria de la provincia. Las personas que están en contexto de encierro tienen que cumplir con una condena que le fue dada y que tiene un norte “que es la resocialización que también incumbe a todos los ámbitos y formaciones”.

¿Es posible pensar en bajar la edad de imputabilidad a 14 años?

“Es un tema que merece un análisis profundo. Hasta el día 5 de febrero del total de personas alojadas en las cárceles de Chubut, se contabilizan unos 6 menores de edad. Creemos que hay una cantidad de programas previos que hay que fortalecer antes de pensar en bajar la imputabilidad. El sistema penal juvenil está anclado sobre restaurar derechos vulnerados, entonces hay que reforzar esos sistemas de cuidados. No creemos que vaya a mejorar la cuestión de la seguridad por bajar la edad de imputabilidad, pero esto es una discusión que va a tener que dar el país. Tal vez reforzar los sistemas de cuidado sería una alternativa posible", sostuvo Francisco.

¿Qué pasa con los celulares en las cárceles?

Según explicó el Secretario Penal de la Defensoría General de la provincia, “no hay un régimen único. El responsable del cuidado del lugar es el ejecutivo a través de la policía de la provincia. Cada jefe de Alcaidía o comisaria tiene que velar por el cumplimiento de estos", aclaró.

En ese contexto, agregó "pasada la pandemia, ya no hay casi restricciones a las visitas personales, se dan según las condiciones del lugar. En la mayoría de los lugares de detención hay teléfonos celulares habilitados para que haya contacto de la persona privada de la libertad con la familia. Está limitada, pero como en todos lugares puede haber infracciones. Tengo entendido que la permisividad en el uso de celulares está reglada de acuerdo a cada lugar de detención y no es que hay un sinfín de teléfonos celulares. No puedo hablar de lo prohibido, pero las infracciones pueden existir”, manifestó.