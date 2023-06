Cáncer y actividad física, ¿son compatibles?: estudios indican que mejora la vida de los pacientes oncológicos

Hay un dato llamativo y es que -en el último tiempo- hay más presentación de cáncer en personas jóvenes y eso está llamando la atención, independientemente del tipo de cáncer que tenga.

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, la Dra. Ana Airoldi, Oncóloga especialista en medicina del deporte, recordó que -en general- “se daba en gente más grande” y ya no es así.

“Tenemos gente joven con tumores de personas más grandes, esto es por la vida que llevamos, la contaminación, el sedentarismo”, explicó Airoldi. Y destacó la importancia de hacerse controles tempranamente. En ese marco, señaló que, “cuando uno agarra un cáncer a tiempo probablemente pueda curarse y fallecer de otra cosa. No siempre el cáncer es sinónimo de muerte”, aseguró.

En relación a la diferencia de un paciente con una actividad física activa, indicó que, "probablemente el ejercicio no te lo va a prevenir del todo, pero hay que procurarle un ambiente hostil al tumor para que no quiera quedarse en ese cuerpo”.

Desde hace 5 años, se recomienda mantener hábitos alimentarios coincidentes con la buena alimentación en el cáncer, pero no se está prescribiendo aún hoy el ejercicio físico para el cáncer.

En ese contextó, la Dra. Ana Airoldi expresó “yo lo hago desde hace dos años, tengo un programa motivacional para mis pacientes a través del cual tengo un nexo con ellos y sus familiares” y agregó “desde mi consultorio trato de que el paciente entienda la importancia que tiene realizar actividad física, no sólo en la prevención, sino cuando ya tienen el cáncer. Es importante que tomen contacto con un profesional para poder hacer un programa de ejercicios”, destacó.

“Le va a ayudar a pasar el proceso de tratamientos, quimioterapia, cirugía, que son cruentos y el paciente tiene que soportarlos porque es duro, pero haciendo ejercicios le va a ir muchísimo mejor”.

La profesional explicó que hay que entender que existe todo un mito alrededor de esto. Hace muchos años, las personas que presentan un cáncer se tienen que quedar quietas, no hacer esfuerzo, quedarse en la cama, mirar TV y “realmente no es así”. “Hay dos enfermedades que comparten no solamente factores de riesgos sino más morbilidad y mortalidad y es la enfermedad cardiovascular”, señaló Airoldi.

La Dra. indicó que los pacientes con cáncer “tienen que saber que muchos se curan”, pero las personas que tal vez no se van a morir de cáncer, “se van a morir de una enfermedad cardiovascular, que es la primer causa de muerte en el mundo. Por lo tanto no hay que tenerle tanto miedo a tener un cáncer, sino al revés”, aseguró.

“La poblacion está siendo cada vez mas sedentaria, mas quieta, tenemos todo al alcance y hacemos mucho reposo. Ese ritmo de vida nos va a llevar a tener obsesidad, a disminuir la fuerza muscular y probablemente estos pacientes no se puedan levantar de la silla”, sostuvo, y continuó “la verdad es que yo recomendaría siempre, aún en tratamiento, que hagan ejercicio, no aconsejo jamás que el paciente se quede quieto. Sin embargo, durante muchos años y aún hoy dicen que se queden en su casa, calentitos, no tomen frío. Por el contrario, el mecanismo de defensa del organismo es hacer frente a las situaciones estresantes: frío, calor, hambre y el movimiento. El ejercicio es estresante por eso el organismo se adapta y mejora”.

Para recomendar una actividad física, la médica insiste en que hay que tener en cuenta la edad del paciente, la etapa del cáncer que está transitando, ya que no es lo mismo una etapa temprana que una avanzada, si tiene una enfermedad localizada o es metastácica. Por tales consideraciones, el ejercicio debe ser individualizado. “Debemos conocer si ese paciente además del cáncer tiene una diabetes, hipertensión”, explicó Airoldi.

“Veo que hay mucha mejoría, sobre todo anímica, porque se liberan hormonas del placer y por otro lado sabemos que tiene una fuerte evidencia científica en achicar el tumor. Es decir, aumenta la sobre vida de los pacientes, esto quiere decir que los pacientes viven más si hacen ejercicio y eso esta comprobando”.

“Esto se da en todos los cánceres, pero hay evidencia en los mÁs prevalentes: cáncer de mama, colon, próstata, pulmón, endometrio”, enumeró.

En deportologia: “hablamos de intensidad, duración y frecuencia. Se pueden hacer ejercicios como caminar, nadar, correr, se puede hacer gradual, despacio”, ejemplificó la doctora.

Y remarcó que, "no se trata de caminar despacio ni ir al shopping, es hacer una caminata intensa de 30 minutos por día, 5 veces por semana. Eso es beneficioso para la salud. Podemos hacer una prueba si podemos hablar pero no cantar, es que estamos haciendo un paso moderado. Si nos cuesta hablar es porque el ritmo es intenso y eso es ejercicio”, explicó.

“No debemos dejar que esto nos limite la vida, ustedes tienen que ser más saludables a pesar del cáncer. El cáncer va a pasar y vamos a tener que sobrellevarlo, pero esta fatiga va a aliviar con el ejercicio porque nos ponemos en movimiento. Las personas que transitan esta enfermedad tienen que elegir ejercicios que les agraden", concluyó.