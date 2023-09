Bernardo Stamateas, reconocido doctor en psicología, llega a Comodoro para presentar su nuevo libro, llamado “Emociones Nutritivas”.

El encuentro será el próximo lunes 2 de octubre a las 20 horas, en el Centro Cultural de la ciudad.

En el marco previo a ese evento, este miércoles brindó una charla con ADNSUR, donde abordó temas como el amor, el asombro, la fe y la esperanza. Aquellas emociones positivas y su impacto en la salud.

“La alegría, la fe, la esperanza, el estado flow, son emociones que nos fortalecen internamente, nos dan calma. Cuando una persona está bajo estrés tiene una vision de tunel, ve de manera limitada. Las emociones nutritivas nos permiten tener visión amplificada, ver oportunidades en medio de las adversidades, nos ayudan a llevarnos mejor con los demás, mejoran nuestros vínculos interpersonales, fortalecen el sistema inmunológico, y dicen que te aumentan el sueldo mas rápido cuando tenés estas emociones”, explicó.

Respecto al trabajo, aseguró que “te contratan por tu capacidad y te despiden por tu carácter. No llega el que mas sabe, sino el que más sabe relacionarse con los demás”.

De esta manera, reveló que “la habilidad afectiva es tan importante como la habilidad técnica”. “Podés ser un genio en lo tuyo, pero si en tu lugar de trabajo te quejas, te relacionas mal con los demás es probable que tengas fecha de vencimiento. Entonces la habilidad emocional va acompañada de la habilidad técnica”, agregó.

EMOCIONES VS SENTIMIENTOS

Por otra parte, hizo hincapié en las diferencias entre ambas. La emoción “es de corta duración, tiene un ciclo, empieza y termina, como la alegría, la bronca”.

En tanto, los sentimientos, tiene un “tono temperamental que es mas inconsciente y predomina”.

“Vos tenés un sentimiento de tranquilidad a lo largo del día, tu tono afectivo es tranquilo. Los sentimientos son mas estables, constantes y en general invade todas las situaciones”, añadió.

Respecto a la emoción, aseguró que aparecen y “son disparadas por cualquier factor interno o externo. Algunas duran mas y otras son fugaces”.

En ese sentido, indicó que “el amor es una emoción, es un acto de voluntad, es un verbo. Es una acción. En general es una acción que no tiene definición, depende del receptor de como lo entiende. Amar es cuidar cuidadosamente. Cuando uno cuida con cuidado, es amor”.

Sin embargo, remarcó que “la otra definición es ‘amar es dar sin esperar nada a cambio’ . Pero hay un amor mas elevado que es amar sin esperar nada a cambio. Es una deuda de amor, se salda con los demás. Haciendo con los demás algo de lo que hicieron conmigo”. Además, recordó que las emociones pueden ser reguladas.

Por otro lado, se refirió a las emociones nutritivas y la forma de activarlas. “'Es más facil ser feliz que infeliz', hay una manera y es recordando algo lindo. Todo tu cuerpo volvió a experimentar dopamina, de hecho con un abrazo de 5 segundos ya se puede medir la dopamina", expresó el doctor en psicología.

“Ser agradecidos con lo que tenemos. Ser solidarios con alguien. Vas a ser un poquito mas feliz y esos momentos se pueden transformar en una avalancha de cambios”, reveló Stamateas.

EL ESTADO FLOW

"Significa fluir. Es cuando haces algo que hace olvidarte del tiempo , del espacio. Mirando una pelicula, tomando mate con alguien, trabajando con las plantas, charlando con un amigo, bailando flamenco. Es cualquier actividad que te hace abstraer del tiempo, el espacio y te hace feliz.

Y no te das cuenta que sos feliz. Cuando saliste de la tarea te das cuenta lo bien que la pasaste", recordó.

Además, aseguro que existen estados flow pequeños o de mayor duración.

Por otra parte, hizo hincapié en los obstáculos de la vida y el ejemplo del corte en la Ruta Nacional N°3. “Todos tenemos dificultades y objetivos que queremos lograr. Es una linda metáfora. No es la primera vez que se rompe la ruta, pero cuantas veces en nuestra vida se nos rompieron los caminos, donde pensamos que podíamos lograr algo y por alguna razón nos encontramos con caminos alternativos”

Sin embargo, sostuvo que “ahí aparece la flexibilidad, que triunfa sobre la rigidez. Si soy como la caña me voy a quebrar si soy como la rama voy a poder entender que necesito adaptarme con la frustración propia a esta nueva alternativa”.

"La frustración hay que esperarla, ir preparado para esta situación, la voy a encarar con la mayor flexibilidad, me permito tener bronca, pero debería pensar que puedo hacer para atenuar un poco este malestar.

Escucho música, charlo con mi compañero, salgo antes, ¿Cómo me puedo adaptar para atenuar un poco esa emoción y que no salga en violencia contra el otro?", concluyó.