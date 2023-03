Una escuela de Diadema, en Comodoro Rivadavia, trabaja en un proyecto para incorporar baños mixtos (sin género) en la institución.

Se trata de una tendencia a nivel mundial que se viene replicando en algunas provincias del interior del país. Tiene como objetivo facilitar el acceso a los baños a las personas trans o que no se identifican con el binarismo "mujer -hombre".

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, Daniela Andrade, Directora de Género, Juventud y Diversidad de Comodoro Rivadavia, indicó: “Hay mucha gente que no está de acuerdo con los baños sin género y tiene que ver con la desinformación, con el no conocer leyes y con la cabeza de cada persona”, explicó.

En ese marco, sostuvo, “en nuestra población LGBTIQ+ está de acuerdo porque tiene que ver con el respeto y la igualdad hacia el otro. Celebramos cada vez que hay una resolución o noticia como la de Tierra del Fuego, que comienza a trabajar en la construccion de baños sin género”, señaló.

Andrade mencionó que, en Chubut, se viene trabajando en cuestiones “que tienen que ver con los derechos humanos”. Y agregó, “comenzamos a sensibilizar a la población y muchas de nuestras leyes les molestó a muchas personas, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, cupo laboral trans, entre otros”, remarcó.

En Puerto Madryn, una resolución de la UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) permitió a los estudiantes realizar placas identificatorias en algunos baños, pero todavía no se ha llevado a cabo.

“Hay posibilidad de charlarlo, hay compañeros trabajando dentro de las cátedras de diversidad en la universidad, con la posibilidad de plantear estos baños sin género o mixtos para estudiantes”, señaló y añadió que, “tal vez en la universidad es mucho menos polémico el debate y tener todas las voces. Poder entender y escuchar las propuestas”.

La directora de Diversidad de la ciudad destacó que “cuando uno ingresa al baño, lo hace para hacer sus ‘necesidades’, lavarse las manos, pero también hay otras cabezas que piensan de otras maneras. Y esto generalmente pasa cuando comenzamos a pensar en un proyecto para una escuela primaria”, explicó.

“En una escuela primaria de Diadema, personal docente y no docente ha pensado también en otras instituciones educativas, que tienen ganas de proyectar esta igualdad con los baños. Han presentado un proyecto muy lindo, pero está el debate con los padres, el sí, el no y el pensar que la diversidad puede ser dañina para el hijo que entra a este año”, sostuvo.

En ese contexto, Andrade señaló la importancia de preguntarse “con qué intensión los adultos entramos a un baño, porque las niñeces no piensan a qué van a entrar al baño”.

“Muchas veces, los padres dicen que no van a permitir a sus hijas que entren a un baño de varones por el abuso. Los abusos ocurren en los hogares, muchas veces, y en algunas iglesias. Ahí hay que poner el abuso hacia el otro, las violaciones. Hay que preguntarse qué pensamos cuando entramos al baño, qué connotación le ponemos a esa entrada al baño, por qué pensamos que puede haber abusos”, manifestó.

Un baño mixto o un baño sin género, “no significa erradicar el baño binario, el de la mujer y el del varón”. “Nosotros proponemos que quienes quieran entrar a un baño de mujer o varón y se sienta identificado puede hacerlo. Y que también pueda ir a un baño mixto, varones, mujeres, trans, no binarios”, señaló.

“Hay mucho prejuicio de la gente y muchas veces nosotros hemos tenido problemas de entrar a un baño femenino y que los demás piensen en qué tenemos entre las piernas. Tiene que ver con el desconocimiento de que es género y genitalidad. Que las personas trans van cambiando; que hoy tenemos mujeres con pene y varones con vulva. Qué genera en el otro que yo pueda entrar en un baño y que el otro individuo pueda pensar -más alla de la necesidad- qué tengo entre las piernas”, argumentó.

En tanto que, recalcó la importancia de “empezar a trabajar con la existencia de otras identidades, con las que hay que convivir. No se trata de una imposición, de decir mañana te saco tu baño de varón y lo vamos a hacer mixto y te voy a obligar a que entres a un baño que vos no querés. Se trata de no quitar derechos u oportunidades”, remarcó Andrade.

La importancia de la ESI

La Dirección de Diversidad “no se mete en las escuelas, sí trabaja de manera interdisciplinaria" cuando hay una demanda concreta de un establecimiento educativo.

En estos casos, se brinda asesoramiento a quien lo solicita. “Siempre apoyamos todas las iniciativas que apuntan a la ampliación de derechos, porque ese es el lineamiento”, explicó.

“Se trabaja con las escuelas, Supervisión, Ministerio de Educación de la provincia. Necesitamos que la ESI empiece a tratarse, no sólo para los alumnos, sino también para los directivos”, concluyó.