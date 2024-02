Así es Laguna Azul, el misterioso tesoro patagónico de aguas cristalinas que todos tienen que conocer. El lugar se encuentra rodeado por un entorno natural inigualable y también existen mitos que atrapan a todos los turistas.

La Laguna Azul se encuentra ubicada a 62 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Se encuentra en la Reserva Geológica Provincial Laguna Azul, en un campo volcánico inactivo, desde hace 10.000 años. Para poder acceder al lugar, es necesario caminar por un sendero y bajar aproximadamente 100 metros.

Además, la laguna forma parte de uno de los cráteres del campo volcánico Pali Aike. Según informó el gobierno provincial santacruceño, los bordes del cráter están a casi 200 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), mientras que la estructura del volcán se encuentra a 150 m.s.n.m. En tanto, el espejo de agua cristalino, que cautiva a todos por sus intensos colores azules o turquesas, está por debajo de la cota de 140 m.s.n.m.

En tanto, el campo volcánico Pali Aike está formado durante tres ciclos geológicos diferentes. En esta línea, el más antiguo sucedió hace 3.8 millones de años, formando una meseta de lavas basálticas, con aproximadamente 4500 km2. Mientras que el segundo formó conos como Pali Aike, hace 130.000 y 17.000 años. Por otra parte, el último ciclo ocurrió hace 4.000 a 3.000 años y fue el que dio origen al cráter donde se encuentra la Laguna Azul.

CUÁLES SON LOS MITOS QUE EXISTEN EN LA ZONA

En el lugar existen una serie de mitos y leyendas que cautivan a todas las personas. Uno de ellos indicaba que la Laguna Azul no tenía fondo y que conectaba con el Océano Pacífico. Sin embargo, geofísicos indicaron que tiene una profundidad cercana a los 100 metros.

Por otra parte, aseguran que el lugar es visitado en ocasiones por ovnis y también otras personas mencionan que en la laguna existe un pez ciego, al que llaman Epuyén. Además, lo consideran un pez monstruo, porque cuando es pescado por una persona, se deforma debido a la diferencia de presión.

En tanto, el lugar natural es considerado un volcán energético, donde personas relacionadas con lo místico y lo esotérico llegan para visitar la zona.

Entonces Laguna Azul es un lugar ideal para visitar y pasar un momento frente a un impactante entorno natural, donde pueden tomarse fotografías del maravilloso lugar ubicado en la Patagonia.

Por otra parte, en el lugar existen algunas actividades que se encuentran prohibidas. En este sentido no se puede ingresar con mascotas; no se puede acampar ni realizar fuego, tampoco se puede ingresar al agua. Además, no está permitido llevarse elementos (rocas volcánicas o frutos).