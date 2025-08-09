El jueves 31 de julio, Rawson volvió a ser escenario de un violento hecho: Cristian Morón fue internado de urgencia y operado en el hospital ‘Santa Teresita’ tras recibir múltiples puñaladas en el abdomen.

La situación se produjo en un barrio cercano lo que agilizó el traslado porque el desenlace hubiera sido trágico si se tuviera que haber trasladado durante varias cuadras.

El dramático episodio derivó en la detención de dos sospechosos: Mariela Aburto y Martín Bruz. Lo que sacude aún más a la opinión pública es el inquietante antecedente de Aburto quien - en junio de 2023 - apuñaló a su pareja en un contexto de ‘legítima defensa’ en una escena horrorosa que fue presenciada por un adolescente. Podés escuchar el episodio a través de Spotify y YouTube.

Según la investigación, Morón sufrió heridas tan profundas que comprometieron órganos vitales como el hígado y los intestinos.

Durante los allanamientos realizados por la Policía y la Fiscalía de la capital provincial, se incautaron prendas manchadas de sangre, teléfonos celulares, municiones, el armazón de un arma de fuego y hasta plantas de marihuana entre otros elementos útiles para la investigación orientados en una presunta intencionalidad del ataque.

El fiscal general Leonardo Cheuquemán y la procuradora Janet Davies llevaron adelante la acusación.

Los defensores públicos sostuvieron la versión de sus defendidos se basa en un presunto contexto de legítima defensa: alegan que la víctima estaba alcoholizada y tuvo una actitud violenta forzando la reacción de Bruz y Aburto.

La causa continuará en etapa investigativa por seis meses. La fiscalía busca reunir nuevos testimonios, incluyendo el del propio Morón si logra recuperarse, quienes podrían ser clave para esclarecer el panorama.

Hasta entonces, la jueza dispuso que Aburto permanezca en prisión preventiva y Bruz en detención domiciliaria con tobillera electrónica.

Dentro de un mes, se realizará una nueva audiencia para que la jueza Martini se interiorice sobre la marcha de la investigación y disponga medidas respecto de la situación de ambos imputados.

¿CÓMO FUE EL CRIMEN DE LA PAREJA DE ABURTO EN EL 2023: HOMICIDIO AGRAVADO O EXCESO EN LEGÍTIMA DEFENSA?

El 16 de junio del 2023 -en el contexto de una discusión de pareja- un hombre fue apuñalado por su pareja quien le produjo cortes fatales en la zona abdominal con el uso de un cuchillo. Un adolescente llamó a la ambulancia para prestar auxilio de inmediato ante la escena dantesca.

Cuando la Policía ingresó a la vivienda, visualizaron Mariela Aburto sobre el cuerpo de la víctima, pronunciándole “papito sé fuerte, no te quise hacer esto”.

Tiempo después, la mujer declaró "él entró a mi casa, me agarró del cuello y me tiró contra un tender. Yo no supe que hacer, atiné a defenderme con lo único que tenía y era un cuchillo que estaba sobre la mesa así que lo corté”.

Por aquel caso, en un juicio abreviado, fue condenada a la pena de tres años de prisión por el homicidio en legítima defensa. Por el tiempo transcurrido desde que se le impuso la pena, se hallaba en libertad condicional.

La víctima fue el marinero Luis Vargas quien tenía 36 años al momento de su fallecimiento en un trágico hecho ocurrido en el barrio Gregorio Mayo de la capital provincial.

Acorde a los testimonios que se revelaron en el proceso judicial, ambos tenían una 'relación tóxica’ por la violencia física, emocional y psicológica que los envolvía.

Ahora la historia parece repetirse: las declaraciones preliminares de Aburto hablan de un momento de crisis, una supuesta agresión previa de Morón y un desenlace fatal autodefensivo.

La jueza de garantías Laura Martini ordenó prisión preventiva para Aburto al considerar el grave riesgo de fuga, dada su reincidencia y el reciente incumplimiento de la libertad condicional en la que se hallaba tras el primer crimen.

Bruz, en cambio, quedó bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. Ambos se encuentran imputados como coautores del delito de tentativa de homicidio mientras la víctima permanece en terapia intensiva.

Pero la sucesión de episodios violentos genera un intenso debate social en Rawson. ¿Cuántas veces puede invocarse la legítima defensa? ¿Se trata de una mujer en situación de violencia o de una victimaria que reincide con el mismo modus operandi?