Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

El 19 de octubre de 2002, en el barrio Sur de Puerto Madryn, un operativo policial encabezado por Humberto Bulacios del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) terminó en un dramático enfrentamiento con armas de fuego contra un sujeto que había sido policía, poco tiempo antes.

Para añadir dramatismo a la historia, Bulacios y Vera habían trabajado juntos en los años previos. Pero - en esta ocasión- se apuntaron entre ellos. Podés escuchar este episodio a través de Spotify y YouTube.

En esas semanas, la Policía del Chubut decidió reforzar la seguridad en la ciudad con un despliegue de personal convencional junto con los Grupos Especiales (como el GEOP) por una escalada de la situación delictiva que se sufría en distintos puntos del casco urbano y en los sectores periféricos.

Al circular por la calle, los policías detectaron a dos hombres caminando pero uno de ellos con una bolsa pequeña que levantó sospechas.

Al solicitar la identificación, el individuo cambió - rápidamente - el objeto de mano lo que alertó a los efectivos que se acercaban al lugar.

Al sacar su arma, el delincuente le disparó lo que inició un intenso tiroteo en una esquina donde Vera -a pesar de recibir varios impactos en las piernas y su frente - le seguía disparando a Bulacios en una muestra que evidenciaba capacidad de respuesta bajo presión por su pasado en la Fuerza.

Finalmente, Vera cayó al suelo con heridas de gravedad y se lo trasladó de inmediato al hospital local. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció al día siguiente, 20 de octubre del 2002.

El efectivo Humberto Bulacios fue detenido por su actuación en el hecho. Con posterioridad, fue sometido a un proceso judicial que concluyó en que se trató de un acto de servicio en ejercicio de la legítima defensa.

Vera había sido un ex miembro de la Policía del Chubut pero -de manera paulatina- comenzó a involucrarse en delitos más agravados.

En la bolsa que tenía en su poder, llevaba 43 millones de pesos en dinero y cheques sustraídos a un distribuidor de alimentos del barrio en un ilícito que había cometido en los minutos previos.

En diálogo con ADNSUR, Bulacios reconoció la dificultad personal que le sigue causando este hecho - a pesar del tiempo transcurrido- porque sufrió amenazas por parte de familiares de Vera y por la carga emocional por las características violentas del hecho.

El desenlace lo llevó a alejarse de la fuerza. Consciente de los riesgos que había sufrido en pocos años, se alejó - de manera progresiva del GEOP - y se convirtió en chofer para el Procuración General de la Provincia hasta su retiro definitivo de la Fuerza.

Este enfrentamiento de Puerto Madryn definió su vida en una historia que conjuga el deber, la legítima defensa y las huellas permanentes que deja un feroz día de fuego.

El episodio quedó marcado como una de las intervenciones policiales más impactantes en la región del Valle y Puerto Madryn que reflejó el clima de violencia de esa época caracterizada por la crisis que vivió el país luego del 2001.