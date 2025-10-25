Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

A casi siete años del brutal doble crimen que conmocionó a Puerto Madryn, el expediente judicial vuelve a irrumpir en escena para alcanzar su concreción definitiva.

Los asesinatos de Héctor López (25) y Federico Lomeña (27), ocurridos en diciembre de 2018, transitaron todo tipo de laberintos a lo largo del tiempo pero la fiscal del caso, Silvana Salazar, tomó una decisión contundente para encontrar un cauce con una historia que tuvo todos los componentes. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y YouTube .

Los hechos originales no han perdido su crudeza. Los cuerpos de López y Lomeña fueron hallados en distintos puntos de la ciudad: mutilados, torturados, con numerosas puñaladas y enterrados con cal en descampados de Playa Paraná y el Parque Ecológico El Doradillo.

Casi en simultáneo, un tercer joven, Nicolás Cerrudo (21), amigo de las víctimas, se suicidaba, en un hecho que los investigadores siempre vincularon al mismo episodio narco.

Inicialmente, seis personas fueron detenidas como presuntos responsables: Genaro Carrizo Artiles, Giulio De Cecco, Aarón Sepúlveda, Bautista Bidinost (quien era menor de edad al momento de los hechos), Nahir Zajur y Nicolás Valencia.

La pista del "ajuste de cuentas" por narcotráfico era la principal línea de investigación.

Sin embargo, el primer gran traspié ocurrió cuando la jueza penal actuante se declaró incompetente y derivó la causa al fuero federal.

Este movimiento - con la argumentación ligada con el tráfico de drogas - congeló las actuaciones sumiendo el caso en un letargo del que costó salir.

En febrero del 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a la disputa de competencias. El máximo tribunal falló que, al tratarse esencialmente de homicidios, la causa debía ser juzgada por la justicia ordinaria de Chubut.

Pero la demora tuvo un costo altísimo: los plazos procesales para mantener a los imputados detenidos vencieron y los seis acusados recuperaron la libertad. La justicia provincial se encontró así con una causa fría, sin detenidos y con la necesidad de reconstruir toda la prueba.

En este contexto, la fiscal Salazar ha librado dos batallas clave. La primera, ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, fue para que no se computaran los plazos de la investigación federal para ganarle tiempo a la defensa que pretendía que los tiempos corrieran desde 2018. La segunda es la solicitud para que el caso sea declarado "causa compleja".

La luz de esperanza para los familiares de las víctimas llegó el 17 de octubre del 2025 cuando la fiscalía presentó - formalmente - la acusación contra los seis imputados con la solicitud para que que la causa sea elevada a juicio oral. Este fue el paso procesal más significativo en años.

Con la acusación formal presentada, el siguiente paso es la convocatoria a una audiencia preliminar.

En esta instancia, juez y partes analizarán la viabilidad del caso y se decidirá de manera definitiva si existen elementos suficientes para llevar a los acusados a un juicio oral y público.

El reloj de la justicia sigue corriendo, más lento de lo que muchos desean. La prórroga obtenida es un salvavidas temporal para una investigación que busca - contra viento y marea- establecer la verdad y llevar ante la ley a los responsables de uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de la Patagonia.