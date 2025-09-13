Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

La tranquilidad de Río Pico, una de las localidades más hermosas de Chubut, fue abruptamente alterada el sábado 3 de agosto del 2024, alrededor de las 4:30 de la madrugada, por un homicidio que conmovió a la comunidad local.

Juan José Hernández, de 50 años, conocido popularmente como "El Pata", fue apuñalado hasta morir en el patio de una vivienda del barrio La Boca durante un encuentro con otros allegados. Podés escuchar el episodio completo por Spotify y YouTube.

Según la reconstrucción, Hernández salió al patio de la casa donde se desarrollaba la reunión para fumar un cigarrillo.

En ese momento, fue abordado por Navarrete, quien le asestó una puñalada en el flanco derecho que le provocó una herida en la aorta abdominal causándole un shock hipovolémico que le provocó la muerte a los pocos minutos.

Previo al ataque, Navarrete había amenazado a la dueña de casa a quien acusó - en tono intimidatorio - de un conflicto previo.

Además de la herida fatal, la víctima presentaba cortes superficiales en el rostro y la cabeza, indicios de un ataque previo o forcejeo.

Por pedido de la fiscalía, el juez de garantías dispuso la prisión preventiva de Navarrete por seis meses con el fundamento del peligro de ‘entorpecimiento de la investigación’ y - por supuesto- por las características del crimen.

En los allanamientos posteriores, la División Canes de la Policía secuestró el cuchillo que se empleó el homicidio que estaba oculto en un lugar insólito: entre las cenizas de las leñas situadas al fondo de la vivienda.

En el lugar, se incautaron otros elementos probatorios útiles para la investigación que se llevó adelante con el Ministerio Público Fiscal de Esquel.

El crimen generó una fuerte repercusión social en Río Pico. Vecinos, familiares y amigos de Hernández organizaron una marcha multitudinaria para exigir justicia y solicitaron la cadena perpetua para el acusado.

La comunidad local se mostró movilizada y preocupada por la necesidad urgente de políticas preventivas que garanticen la paz social que se quebró de la peor manera.

Lamentablemente, el caso dio un giro adicional cuando, semanas después, Gustavo Navarrete fue encontrado sin vida en la celda donde cumplía su prisión preventiva.

Se trata de una muerte calificada como suicidio donde se halló una carta dirigida a sus seres queridos. Este hecho agregó un nuevo capítulo a una historia que ya estremecía a Río Pico y su población.

La comunidad de Río Pico sostiene el reclamo de justicia y seguridad, conscientes de que solo a través del compromiso conjunto entre la ciudadanía, la Policía del Chubut, la Fiscalía y las instituciones se podrán prevenir episodios con este nivel de violencia.

La memoria del dolor todavía resuena con una lección que le costó muy cara a la comunidad. La convicción es que los vínculos sociales se mantienen sanos a través del diálogo, la detección a tiempo de las escaladas de violencia y la promoción de hábitos saludables. Nadie puede hacerlo en soledad, los valores se consolidan es un compromiso colectivo de solidaridades entrelazadas.