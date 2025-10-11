Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

En una noche salvaje del 23 de noviembre de 2014, Claudio Lamonega asesinó a su pareja, Marisa Ramos, y a los dos hijos de ella, Victoria y Lucas Ramis, adolescentes de 17 y 15 años respectivamente, quienes eran fruto de una relación anterior.

Aprovechando la total indefensión de sus víctimas mientras dormían durante la madrugada, Lamonega efectuó tres disparos certeros que, en una fracción de minutos, dejaron marcas imborrables en la comunidad de Sarmiento. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y en YouTube .

La justicia reconstruyó con macabro detalle el horror de aquella noche. Los disparos silenciaron para siempre las vidas de una madre y sus dos hijos. El perfil psicológico de Lamonega, que emergió durante el juicio, fue perturbador: los testigos coincidieron en describirlo como un hombre frío, calculador y sin una pizca de empatía. A lo largo de su relación con Marisa, calificada como ‘tóxica’, ejercía constantes actos de violencia y manipulación psicológica y económica.

No hubo en su accionar un acto improvisado ni un atisbo de arrepentimiento. Lamonega planificó y ejecutó su plan con método extremo, una situación que para el tribunal agravó aún más la naturaleza del crimen. Por ello, fue calificado como ‘homicidio agravado por alevosía’ y con el agravante del vínculo.

UNA REACCIÓN SINIESTRA: HACER UN ASADO COMO ‘FESTEJO’

La investigación logró determinar que - la mañana siguiente de los crímenes - el sujeto fue a un reconocido supermercado local para comprar carne para prepararse un asado en un camping en un ritual atroz que se asemejó a una 'celebración' propio de una mente -totalmente- perturbada.

En el momento, la Policía del Chubut lo detuvo como uno de los principales sospechosos del hecho y quedó a disposición de la Justicia.

Fue una actitud que reveló un perfil despiadado en el sentido más profundo del término. Pocas horas antes, había cometido tres crímenes violentos en su propio grupo familiar.

La Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia no dudó en ratificar en 2016 la condena que el tribunal de juicio había impuesto un año antes. Para los jueces, no hubo lugar a dudas: los elementos probatorios fueron tan sólidos y coherentes que demostraron, sin fisuras, la autoría de Lamonega en un hecho caracterizado por una crueldad despiadada.

UNA JUSTICIA A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS

El sistema judicial se mostró implacable ante la ofensiva del defensor, quien intentó sembrar dudas sobre la certeza de la autoría y el momento exacto de los homicidios. Sin embargo, las pruebas en su contra fueron contundentes y sellaron su destino en uno de los juicios más importantes de Chubut de los últimos años. La aparición de sangre de las víctimas en la camioneta del acusado y el posterior hallazgo del arma con silenciador confirmaron que Lamonega estuvo en el lugar y que fue el ejecutor siniestro de semejante tragedia.

La declaración del propio Lamonega, contradictoria y evasiva, sumó un dramático contraste con el frío relato de los hechos y evidenció una planificación para evitar la detección que la justicia desnudó sin piedad. Tampoco pasó desapercibido el engaño emocional y la simulación de dolor que exhibió ante la Policía cuando le comunicaron sobre el hallazgo de los cuerpos. Fue una sobreactuación que, lejos de engañar a los investigadores, evidenció su falta total de empatía y su naturaleza manipuladora.

El fallo que impuso la cadena perpetua se convirtió en un símbolo de una justicia que no se doblegó ante la oscuridad. Representa un mensaje claro que reprueba toda manifestación de violencia que destruye familias desde adentro y castiga la fría mirada de un hombre capaz de planear la muerte de quienes más debía proteger. Este caso reafirma la responsabilidad judicial para con las víctimas, demostrando que incluso los delitos más atroces no quedan impunes y que sus autores deben responder por sus crímenes con todo el peso de la ley.

Luego de cumplir parte de su condena en diferentes establecimientos penitenciarios, Lamonega fue trasladado al Instituto Penitenciario Provincial (I.P.P.) en Trelew, donde incluso solicitó cursar una tecnicatura en Energías Renovables.

El triple crimen de Sarmiento no se olvida. Sus víctimas merecen memoria y justicia, porque se las silenció de la manera más cobarde. Una mujer y dos adolescentes, con toda la vida por delante, fueron asesinados sin la mínima posibilidad de defenderse.

Aunque ninguna condena puede reparar la pérdida, queda el agridulce consuelo de un sistema judicial que estuvo a la altura, imponiendo una pena contundente para el autor de estas muertes violentas y dejando en claro que la sociedad no tolera actos de semejante barbarie. La memoria de Marisa, Victoria y Lucas exige no olvidar el horror para que nunca más vuelva a repetirse.